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26 Марта , 15:04

В Башкирии на Ураза-байрам изменится расписание электричек

БППК
Фото:БППК

В связи с празднованием Ураза-байрам в Башкирии изменится расписание движения электричек, сообщает Башкортостанская пригородная пассажирская компания.

Так 29, 30, 31 марта 2025 года не будут ходить следующие поезда: № 6411 Улу-Теляк – Дема;  № 7419 Раевка – Талды-Булак;  № 7475/7476 Приуралье– Уфа; № 6430 Дема – Шакша; № 7406 Абдулино – Приютово; № 6431 Иглино – Дема; № 6412 Дема – Улу-Теляк; № 6434 Уфа  – Шакша; № 7420 Талды-Булак  – Дема; № 6435 Шакша  – Дема; № 6401 Улу-Теляк – Уфа; № 7405 Приютово – Абдулино; № 7417 Дема – Раевка.

В эти же дни назначаются следующие поезда (время местное): № 6421 Иглино (отпр. 06.03) – Дема (приб. 07.03); № 7425 Приютово (отпр. 12.16) – Абдулино (приб.12.54);  № 7422 Абдулино (отпр. 15.00) – Приютово (приб. 15.41);  № 6422 Дема (отпр. 13.27) – Аша (приб. 15.44); № 6405 Аша (отпр. 17.54) – Уфа (приб. 19.56);  № 7485/7486/7488 Уфа (отпр. 07.08) – Белорецк (приб. 12.27); № 7489/7491/7492 Белорецк (отпр. 17.39) – Уфа (приб. 22.19).

28, 29, 30, 31 марта 2025 года назначается поезд № 7423 Приютово (отпр. 22.01) – Абдулино (приб. 22.39).

 29, 30, 31 марта, 1 апреля 2025 года назначается поезд № 7424 Абдулино (отпр. 05.13) – Приютово (приб. 05.48).

29, 31 марта 2025 года назначается поезд № 6424 Дема (отпр. 18.12) – Усть-Катав (приб. 22.11).

30 марта 2025 года назначается поезд № 6438/6440 Дема (отпр. 18.12) – Кропачево (приб. 21.40, отпр. 21.41) – Мурсалимкино (приб. 22.53).

29, 30 марта, 1 апреля 2025 года назначается поезд № 6423 Усть-Катав (отпр. 05.49) – Дема (приб. 09.58).

31 марта 2025 года назначается поезд № 7437/6437 Мурсалимкино (отпр.05.13) – Кропачево (приб. 06.21, отпр. 06.28) – Дема (приб. 09.58).

Ранее «Башинформ» сообщал, что в электричках можно бесплатно перевозить велосипеды.

Автор:Роман Якимчук
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