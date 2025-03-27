ГКЧС Башкирии сообщил данные по паводку

В Башкирии продолжается паводок, чрезвычайные службы постоянно наблюдают за процессом. За последние сутки подтопления дворов и домов зафиксированы в Октябрьском, Чишминском и Балтачевском районах. Пока вода не уходит в некоторых местах Уфы, Архангельского и Чишминского районов.

На реках опасного приближения уровней к максимуму не наблюдается. Со вчерашнего пика начал снижаться Большой Ик у Нагайбаково. Река Белая возле Уфы — почти 2 метра до максимума.

Юмагузинское и Нугушское водохранилища продолжают наполняться, Павловское — сбрасывает.