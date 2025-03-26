В Башкирии продолжают подрывать лёд на реке Юрюзань

Продолжается расчистка ледовых заторов на реке Юрюзань в Салаватском районе, сообщили в госкомитете республики по ЧС. Днём ранее были выполнены подрывы возле Малояза и 1-е Идельбаево. Также сегодня в том же районе устраняли заторы на реке Ай.

Гидропосты мониторят ситуацию с паводком, пока максимальный рост замечен на реке Большой Ик возле Нагайбаково Бакалинского района — уровень воды достиг 399 см при выходе на пойму 410 см.

Река Белая возле Уфы снижается: сейчас 452 см — на 1,5 м ниже уровня выхода из берегов, река Уфа возле Шакши — 296 см, на 5 метров ниже кризисной отметки.

Юмагузинское и Нугушское водохранилища работают в режиме наполнения. Павловское водохранилище начало сбрасывать воду.