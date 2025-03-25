В Башкирии подорвали заторы на реке Юрюзань

В Салаватском районе устранены ледовые заторы на реке Юрюзань. Благодаря этому удастся избежать подтоплений в посёлках Малояз и 1-е Идельбаево.

Если в Идельбаево удалось сдвинуть затор с первого подрыва, то в Малоязе пришлось делать три, рассказали в ГКЧС.

Всего сегодня чрезвычайные службы совместно с военными специалистами провели 32 подрыва на территории 6 районов.

Активно применяются и другие средства борьбы с заторами: чернение (на общей площади 15,5 тыс. кв. м) и распиловка льда (на протяжении 1,4 км).

Ранее сообщалось об уровнях рек.