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26 Марта , 11:30

Жителей Уфы в два раза чаще стали обманывать интернет-мошенники

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Жители Уфы в 2024 году отдали интернет-мошенникам более 1,44 млрд рублей. Число преступлений с использованием интернета по сравнению с 2023 годом выросло на 25,7%. В целом за последние четыре года онлайн-мошенников стало в два раза больше. Если в 2021 году от их рук пострадали 5,2 тысячи горожан, то за анализируемый период их было уже более 10 тысяч, сообщил на заседании горсовета начальник управления МВД России по Уфе Ильгиз Байсурин.

По его словам, в целом число всех преступлений в башкирской столице снизилось. Сократилось количество убийств – 35 за 2024 год (-26), причинение тяжкого вреда здоровью – 85 (-35), кражи 6083 (-591), грабежи – 178 (- 62), хищение сотовых телефонов – 1162 (-414), угоны – 62 (-36).

Если смотреть в процентном соотношении, то чаще всего происходит хищение чужого имущества – 53,8% от общего числа преступлений. На незаконный оборот наркотиков приходится 9%, экономические преступления – 6,6%, преступления против личности – 2,9%.

Уровень преступности по итогам 2024 года на 10 тысяч населения составил 167,8.

Ранее «Башинформ» сообщал, сколько уфимских школьников за год стали преступниками.

Автор:Ляйсан Закирова
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