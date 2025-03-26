В Уфе за год совершили преступления 40 школьников

40 школьников из Уфы за 2024 год преступили закон. Больше всего преступления совершали ученики из Калининского, Орджоникидзевского и Октябрьского районов. В криминале были замешаны также 42 студента колледжей и вузов столицы. Цифру на заседании горсовета озвучил начальник управления МВД России по Уфе Ильгиз Байсурин.

«Отмечается рост подростковой преступности», – сказал он.

Наиболее часто дети идут на преступления, желая подзаработать и не зная, что нарушают закон. Чаще всего их «нанимают» курьерами для того, чтобы забирать деньги по схеме «Ваш родственник попал в ДТП», и в качестве наркозакладчиков.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Башкирии задержали около 800 подростков-водителей без прав.