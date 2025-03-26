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26 Марта , 16:16

За два месяца жители Башкирии обогатили мошенников почти на 700 млн рублей

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

За два месяца этого года жители Башкирии отдали мошенникам почти 700 млн рублей. Об этом на встрече с журналистами сообщил заместитель начальника управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел по РБ Азат Тимирьянов.

«На протяжении последних лет обстановка по линии IT-преступлений характеризуется ростом количества зарегистрированных случаев. Почти половина из них — это дистанционное мошенничество. За прошлый год их было более 10 тысяч, за январь-февраль этого года уже более 1,5 тысяч. Прогнозируем, что количество таких преступлений будет только расти. В 2022 году общий ущерб от такого вида мошенничества составил 1 млрд рублей, 2023 году — 3,1 млрд, в 2024 году — почти 4,5 млрд рублей. За январь-февраль этого года — почти 700 млн рублей. Стоит отметить, что это не самые экономически активные месяцы, а почти половина января и вовсе праздники, в которые мошенники тоже отдыхали. При текущей ситуации к концу этого года мы превысим показатели 2024 года», — проинформировал представитель МВД по РБ.

На первое место, по словам Азата Тимирьянова, выходит профилактическая работа с населением. Он подчеркнул, что такие преступления легче предупредить, чем раскрыть.

Ранее в России приняли закон, направленный на защиту людей от кибермошенничества.

Автор:Ксения Калинина
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