В России приняли закон, направленный на защиту людей от кибермошенничества. Он был поддержан депутатами единогласно, сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

В стране введут комплекс мер, пресекающих действия мошенников, среди которых:

Закрепление возможности онлайн-обмена информацией между государственными органами, банками и операторами связи.

При снятии денег через банкомат кредитная организация будет обязана осуществить проверку на наличие признаков выдачи средств без добровольного согласия.

В случае выявления этого банк должен на 48 часов ограничить выдачу наличных в сумме не более 50 тысяч рублей в сутки и незамедлительно уведомить клиента о причинах.

Предоставление гражданам возможности наделить родного или близкого человека статусом уполномоченного лица для получения подтверждения совершения операции по переводу денег.

Обязательная маркировка звонков — на экране телефона оператор связи будет отображать наименование организации, откуда звонят, что позволит выявить мошенников.

Для сотрудников госорганов, банков, операторов связи, маркетплейсов, сервисов по поиску работы и размещения объявлений устанавливается запрет на информирование граждан через мессенджеры.

Массовые вызовы и спам-звонки будут производиться только при условии получения предварительного согласия абонента, а при направлении отказа оператору связи — прекращены.

Предоставление людям возможности установить через Госуслуги или МФЦ самозапрет на заключение договоров об оказании услуг связи.

Введение запрета на передачу права пользования номером телефона третьим лицам, за исключением членов семьи.

Все эти меры позволят уберечь граждан от действий мошенников, а также будут способствовать сохранности их денежных средств, подчеркнул Вячеслав Володин.

Ранее ЦБ, банки и мобильные операторы получат общую платформу связи для противодействия кибермошенничеству. Власти утвердили Концепцию государственной системы противодействия преступлениям, совершаемым с помощью информационно-коммуникационных технологий. Документ предусматривает разработку правовых и технических мер противодействия, создание специальных подразделений для расследования такого рода преступлений и другие меры. Особое внимание уделено повышению уровня осведомлённости граждан, в первую очередь пожилых, о методах мошенников и способах защиты от их действий.