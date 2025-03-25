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25 Марта , 15:41

В России приняли закон, направленный на защиту людей от кибермошенничества

В России приняли закон, направленный на защиту людей от кибермошенничества. Он был поддержан депутатами единогласно, сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

В стране введут комплекс мер, пресекающих действия мошенников, среди которых:

  • Закрепление возможности онлайн-обмена информацией между государственными органами, банками и операторами связи.
  • При снятии денег через банкомат кредитная организация будет обязана осуществить проверку на наличие признаков выдачи средств без добровольного согласия.
  • В случае выявления этого банк должен на 48 часов ограничить выдачу наличных в сумме не более 50 тысяч рублей в сутки и незамедлительно уведомить клиента о причинах.
  • Предоставление гражданам возможности наделить родного или близкого человека статусом уполномоченного лица для получения подтверждения совершения операции по переводу денег.
  • Обязательная маркировка звонков — на экране телефона оператор связи будет отображать наименование организации, откуда звонят, что позволит выявить мошенников.
  • Для сотрудников госорганов, банков, операторов связи, маркетплейсов, сервисов по поиску работы и размещения объявлений устанавливается запрет на информирование граждан через мессенджеры.
  • Массовые вызовы и спам-звонки будут производиться только при условии получения предварительного согласия абонента, а при направлении отказа оператору связи — прекращены.
  • Предоставление людям возможности установить через Госуслуги или МФЦ самозапрет на заключение договоров об оказании услуг связи.
  • Введение запрета на передачу права пользования номером телефона третьим лицам, за исключением членов семьи.

Все эти меры позволят уберечь граждан от действий мошенников, а также будут способствовать сохранности их денежных средств, подчеркнул Вячеслав Володин.

Ранее ЦБ, банки и мобильные операторы получат общую платформу связи для противодействия кибермошенничеству. Власти утвердили Концепцию государственной системы противодействия преступлениям, совершаемым с помощью информационно-коммуникационных технологий. Документ предусматривает разработку правовых и технических мер противодействия, создание специальных подразделений для расследования такого рода преступлений и другие меры. Особое внимание уделено повышению уровня осведомлённости граждан, в первую очередь пожилых, о методах мошенников и способах защиты от их действий. 

Автор:Ксения Калинина
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