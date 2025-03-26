В Уфе состоялась встреча участников проекта «Счастье – это вместе»

Сегодня, 26 марта, в «Башинформе» состоялось вручение благодарственных писем участникам медиапроекта «Счастье — это вместе». Это уже третья встреча организаторов проекта с героями публикаций — жителями республики, которые в силу разных обстоятельств потеряли здоровье, но не потеряли себя, а, напротив, приобрели очень важное знание: настоящее счастье — когда ты нужен родным, близким, обществу.
В торжественном мероприятии приняли участие и. о. генерального директора АО ИА «Башинформ» Диля Сагитова, председатель Башкортостанского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловые женщины России» Альбина Фархутдинова, амбассадор проекта Гульнара Нафикова, а также родные и близкие участников.
«Проект „Счастье — это вместе“, прежде всего, это возможность публично сказать „спасибо“ вам, наши уважаемые участники, возможность публичного признания вашего вклада в нашу с вами жизнь, — приветствовала участников церемонии награждения Диля Сагитова. — В рамках проекта мы рассказываем о людях, которые ежедневно проявляют особую заботу о своей родине, стараются сделать ее лучше, чище, добрее, светлее. Кто-то из наших героев пишет стихи, кто-то мастерит окопные свечи для бойцов на СВО, кто-то воспитывает молодое поколение в духе патриотизма. И, быть может, прочтя о таком человеке, каждый задумается о том, что настоящее счастье — это то, которое создается вместе».
Руководитель информационного агентства отметила, что проект очень актуальный и своевременный. Он начался в Год заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья, но продолжается и в 2025 году. Диля Сагитова также выразила надежду, что благодаря публикациям на страницах информагентства и в социальных сетях, проект «Счастье — это вместе» внесет весомый вклад в развитие движения по поддержке людей с особенностями здоровья.
Одной из первых благодарственное письмо получила Светлана Федорова из Кармаскалов. Светлана очень творческая личность, которую в районе любят и ценят как певицу, автора и исполнителя собственных песен. Кроме того, она многодетная мама и надежная спутница для своего супруга – участника СВО.
По признанию Светланы, такие встречи – как глоток свежего воздуха. «Это всегда новые встречи и знакомства, это выход в свет, ощущение собственной причастности к чему-то важному и настоящему. Меня очень вдохновили сегодняшние герои, хочется сделать еще что-то полезное для общества, района, села. Я очень рада оказаться здесь. Спасибо вам большое», — поблагодарила она организаторов.
Еще одним участником встречи, для которого творчество и добрые дела открыли новые возможности в жизни, стал Арсен Кутушкин из Салаватского района. Буквально пару дней назад он стал обладателем Гран-при республиканского фестиваля эстрадной татарской песни «Туган як». Кроме того, Арсен увлекается спортивным туризмом — выступает за районную организацию Всероссийского общества инвалидов «Салаватцы». Также при поддержке своих родителей он организовал в родном селе изготовление окопных свечей для СВО.
Сегодняшняя церемония вручения благодарственных писем стала особенной — «Башинформ» посетили сразу несколько звездных гостей. Это паралимпийский чемпион, экс-депутат, а теперь защитник и наставник ветеранов СВО Ирек Зарипов, блогер и покоритель вершин Рустам Набиев, народный умелец и постоянный участник ремесленных выставок и конкурсов, многим известный как «Кудесник АХ» Ахат Нурушев.
По словам Ирека Айратовича, буквально несколько дней назад он вернулся из Ханты-Мансийска, где его подопечные завоевали две золотые и одну бронзовую медали на соревнованиях первого Всероссийского «Кубка защитников Отечества» по зимним видам спорта. Он также отметил, что проекты, рассказывающие о людях с ОВЗ, очень востребованы, особенно сейчас.
«Общество должно знать, как и чем живут люди с ОВЗ. Мы в свою очередь, в том числе филиал фонда „Защитники Отечества", делаем все, чтобы жизнь наших ветеранов СВО, в том числе с инвалидностью, была интересной и насыщенной, привлекаем их к спорту, общественным мероприятиям. Также планируем организовать для участников СВО сдачу норм ГТО».
Рустам Набиев признался, что когда-то сам вдохновлялся примерами Ирека Зарипова и, конечно же, символа мужества и невероятной силы духа советского периода Алексея Маресьева.
«Мы живем в современном и прогрессивном мире, хотелось бы, чтобы с развитием общества поменялось и отношение к людям с инвалидностью, чтобы мы не были отдельным классом. Мы хотим так же жить, реализоваться, хотим быть счастливыми, создавать семьи, работать. И мы на своем примере показываем, что это не просто, но возможно», — отметил он.
Ахат Нурушев в свою очередь выразил признательность «Башинформу», как главному СМИ республики, за внимание к людям с ОВЗ и поблагодарил Фонд грантов Главы РБ за поддержку таких социально значимых проектов.
Самым молодым участником сегодняшнего мероприятия стал 23-летний Павел Пуликов из Баймака. С 17 лет он трудится в городском обществе инвалидов — организует мероприятия, благотворительные сборы, обучающие мастер-классы, а также юридически защищает права людей с инвалидностью.
«На самом деле, я никогда не хотел быть юристом, больше мечтал о сцене, — признается Павел. — Но жизнь повернулась так, что мне нужно было зарабатывать на жизнь. Сейчас, когда я уже глубоко погрузился в это, мне все больше и больше нравится то, чем мы занимаемся, мне нравится доказывать, что мы, люди с инвалидностью, тоже что-то можем, что нас не надо ставить в категорию особенных или ограниченных. Ведь все начинается с головы, прежде всего, с мышления, с детства, с родителей. Если родители говорят: ой, сыночек, ты это не делай, я сама сделаю, то ребенок привыкает к потребительскому отношению, и потом ему будет трудно. Мне в этом плане повезло. Поэтому всегда, общаясь с родителями детей с инвалидностью, я говорю: не жалейте, а любите своих детей, дайте им возможность быть самостоятельными».
В торжественной обстановке и в теплой компании благодарственные письма за активную жизненную позицию и бескорыстную помощь своей малой родине получили уфимцы Константин Заречкин, Алексей Старков, родители Альберта Камалова, Мехроб Назаров из Ишимбая и Руслан Галин из села Малояз Салаватского района республики.
Свою поддержку и восхищение героям выразила и партнёр проекта — председатель Башкортостанского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловые женщины России» Альбина Фархутдинова.
«Я хочу сказать вам большое спасибо за ваши примеры, которые мотивируют многих, и не только людей с ОВЗ. Глядя на вас, хочется жить, творить добро. Пусть у вас все сложится так, как вы хотели, всех вам благ и здоровья», — пожелала она участникам мероприятия.
ИА «Башинформ» будет и дальше продолжать знакомить читателей с героями проекта «Счастье — это вместе», который реализуется в партнёрстве с БРОО «Деловые женщины России».
Рассказать о своих земляках, которые, несмотря на некоторые нюансы своей жизни и специфику здоровья, несут в мир свет и доброту, могут все желающие.
Проект реализуется за счет средств Фонда грантов Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ.