В Уфе состоялась встреча участников проекта «Счастье – это вместе»

Руководитель информационного агентства отметила, что проект очень актуальный и своевременный. Он начался в Год заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья, но продолжается и в 2025 году. Диля Сагитова также выразила надежду, что благодаря публикациям на страницах информагентства и в социальных сетях, проект «Счастье — это вместе» внесет весомый вклад в развитие движения по поддержке людей с особенностями здоровья.

Одной из первых благодарственное письмо получила Светлана Федорова из Кармаскалов. Светлана очень творческая личность, которую в районе любят и ценят как певицу, автора и исполнителя собственных песен. Кроме того, она многодетная мама и надежная спутница для своего супруга – участника СВО.

По признанию Светланы, такие встречи – как глоток свежего воздуха. «Это всегда новые встречи и знакомства, это выход в свет, ощущение собственной причастности к чему-то важному и настоящему. Меня очень вдохновили сегодняшние герои, хочется сделать еще что-то полезное для общества, района, села. Я очень рада оказаться здесь. Спасибо вам большое», — поблагодарила она организаторов.