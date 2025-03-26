В Башкирии извещатель разбудил хозяйку дома и предупредил о задымлении

Пожарный извещатель доказал свою эффективность в селе Мишкино Мишкинского района. По данным госкомитета РБ по ЧС, вчера после полудня женщина, 1941 года рождения, готовила ужин на газовой плите. В какой-то момент она отвлеклась, а после даже задремала. Установленный извещатель разбудил хозяйку и предупредил о задымлении. Женщина незамедлительно вызвала пожарную охрану и выключила плиту.



В ведомстве отметили, что этот случай еще раз подтвердил важность наличия минисирен в каждом доме.

Ранее в Башкирии «умный» извещатель спас две жизни.