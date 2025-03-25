В Башкирии «умный» извещатель спас две жизни

Пожарный извещатель с GSM-модулем спас две жизни в Татышлинском районе Башкирии. Как сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов в своем телеграм-канале, в деревянном доме, где проживает инвалид первой группы по зрению, произошло задымление из-за закрытой задвижки дымохода после топки печи. Поздним вечером, когда все спали, извещатель подал сигнал тревоги: «Внимание! Пожарная тревога!».

Сообщение о пожаре моментально поступило в экстренные службы, а также главе сельского поселения. Испуганные звуком сирены супруги успели вовремя открыть окна и двери для проветривания дома.

В очередной раз минисирена доказала свою эффективность, отметил Кирилл Первов. Минисирены за 8 лет уже спасли 1229 человек, из которых 457 — это дети.

Ранее Глава Башкирии дал ряд поручений после трагической гибели 5 детей и мужчины.