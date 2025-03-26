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26 Марта , 07:55
Паводок-2025

Спасатели Башкирии дали актуальную информацию по паводку на утро 26 марта

архив пресс-службы госкомитета РБ по ЧС
Фото:архив пресс-службы госкомитета РБ по ЧС

Спасатели Башкирии дали актуальную информацию по паводку на утро 26 марта. По данным госкомитета РБ по ЧС, за прошедшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило два сообщения о подтоплениях в Караидельском и Аургазинском районах.

На контроле находится шесть ситуаций в Уфе, Архангельском и Чишминском районах.

Максимальные подъемы уровня воды за сутки отмечаются:
— на реке Уфе в селе Красная Горка Нуримановского района, динамика уровня воды за сутки +65 см, текущий уровень 347 см, выход реки на пойму 760 см;
на реке Ик в селе Нагайбаково Бакалинского района, динамика уровня воды за сутки +23 см, текущий уровень 381 см, выход реки на пойму 410 см.

Снижение уровня воды зафиксировано: 
— на реке Белой в городе Уфе, текущий уровень 474 см, снижение уровня воды на 16 см, выход реки на пойму 600 см;
— на реке Уфе в районе Шакши Уфы, текущий уровень 281 см, снижение уровня воды на 31 см, выход реки на пойму 830 см;
— на реке Дёме в селе Дюсяново Бижбулякского района, текущий уровень 159 см, снижение уровня воды на 17 см, выход реки на пойму 590 см.

Юмагузинское, Нугушское и Павловское водохранилища республики работают в режиме наполнения, сообщили в экстренных службах.

Читайте также «Как Башкирия встретила необычный паводок и какой будет его вторая волна».

Автор:Альфия Аглиуллина
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