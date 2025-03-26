Спасатели Башкирии дали актуальную информацию по паводку на утро 26 марта. По данным госкомитета РБ по ЧС, за прошедшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило два сообщения о подтоплениях в Караидельском и Аургазинском районах.



На контроле находится шесть ситуаций в Уфе, Архангельском и Чишминском районах.



Максимальные подъемы уровня воды за сутки отмечаются:

— на реке Уфе в селе Красная Горка Нуримановского района, динамика уровня воды за сутки +65 см, текущий уровень 347 см, выход реки на пойму 760 см;

— на реке Ик в селе Нагайбаково Бакалинского района, динамика уровня воды за сутки +23 см, текущий уровень 381 см, выход реки на пойму 410 см.

Снижение уровня воды зафиксировано:

— на реке Белой в городе Уфе, текущий уровень 474 см, снижение уровня воды на 16 см, выход реки на пойму 600 см;

— на реке Уфе в районе Шакши Уфы, текущий уровень 281 см, снижение уровня воды на 31 см, выход реки на пойму 830 см;

— на реке Дёме в селе Дюсяново Бижбулякского района, текущий уровень 159 см, снижение уровня воды на 17 см, выход реки на пойму 590 см.



Юмагузинское, Нугушское и Павловское водохранилища республики работают в режиме наполнения, сообщили в экстренных службах.

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