Началось! В Уфе задержали первого несовершеннолетнего мопедиста

Сотрудники госавтоинспекции задержали первого несовершеннолетнего мопедиста. В рамках акции «Внимание – дети!» в селе Нагаево Октябрьского района Уфы инспекторы ДПС остановили водителя мототранспорта. Оказалось, что это 15-летний подросток. На место задержания вызвали мать несовершеннолетнего. Мопед забрали на спецстоянку. Инспекторы по делам несовершеннолетних рассмотрят вопрос о привлечении родителей к административной ответственности в соответствии со ст. 5.35 КоАП РФ, сообщили в пресс-службе ГАИ Уфы.



В ведомстве напомнили, что за управление несовершеннолетним водителем (по достижении им возраста 16 лет) мопедом, скутером, мотоциклом или автомобилем без прав предусмотрен административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. При этом транспортное средство задерживается и помещается на спецстоянку. Если же несовершеннолетний младше 16 лет, то ответственность за него несут законные представители (родители, опекуны), которые могут быть привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. В этом случае транспортное средство также задерживается и помещается на спецстоянку.

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