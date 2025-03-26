Двое жителей Башкирии пытались сдать экзамен в ГАИ незаконным способом

Двое мужчин из Чекмагушевского района обвиняются в незаконном использовании устройств для негласного получения информации в Белебее.

Как сообщили в пресс-службах СУ СКР по РБ и УФСБ по РБ, в мае прошлого года обвиняемые пытались сдать теоретический экзамен в ГАИ Белебеевского района с использованием запрещенных устройств. Для этого они использовали приобретенные ранее комплекты для удаленного видеонаблюдения, радиомикрофоны, замаскированные под телефонную гарнитуру, и микронаушники, спрятанные в одежде. Эти устройства относятся к специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения информации, оборот которых запрещен законодательством.

Участники приемной экзаменационной комиссии и оперативники ФСБ вычислили, что они пытаются сдать экзамен нечестным способом.

Сейчас с обвиняемыми проведены первоначальные следственные действия. Фигуранты признали вину в совершенном преступлении, следователи продолжают сбор доказательственной базы по делу.