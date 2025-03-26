Лето 2025 года может стать самым жарким в истории, поскольку весь текущий год может занять место в пятерке самых теплых. О такой вероятности в интервью ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как отметил эксперт, это связано с тем, что последние годы становятся все теплее под влиянием увеличения концентрации парниковых газов. По его словам, этот процесс пока стабилизировать не удается. Кроме того, температура океана остается очень высокой, его деятельный слой (соприкасающийся с атмосферой) хорошо прогрелся.

«Это также влияет на состояние атмосферы: передаваемое тепло от океанов способствует повышению температуры воздуха», — пояснил Вильфанд.

Окончательно сказать, какое место займет 2025 год среди самых теплых, получится только во второй половине года.

Напомним, синоптики давали аналогичный прогноз и год назад, «Башинформ» писал, что лето 2024 года в России может стать самым жарким в истории.