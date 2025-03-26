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26 Марта , 10:01

Госсобрание Башкирии предлагает сделки дарения сделать льготными

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Парламент Башкортостана внес в Госдуму проект федерального закона о льготном оформлении сделок дарения. Как пояснил председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев, речь идет о госпошлине по заверению договоров дарения недвижимого имущества между близкими родственниками.

«Стоимость нотариального удостоверения таких сделок составляет около 25-30 тысяч рублей. Много ли это? Зависит от ситуации. Одно дело, когда человек со стороны получает в дар квартиру за несколько миллионов. И совсем другое, когда бабушка переписывает свой старый садовый домик на внуков. Мы предлагаем установить для близких родственников льготу и взимать за нотариальное действие 50% тарифа», — сказал Константин Толкачев.

Он напомнил, что с 13 января этого года все заключаемые гражданами договоры дарения недвижимого имущества между гражданами подлежат обязательному нотариальному удостоверению. По мнению председателя регионального парламента, участие нотариуса в сделках дарения — это страховка от аферистов.

«Нотариус выступает гарантом безопасности сделки. Он обязан разъяснить суть договора, убедиться в чистоте намерений обеих сторон.  Согласно принятому закону все договоры дарения, заключаемые между гражданами, должны удостоверяться нотариусом. Это влечет за собой определенные расходы. Мы предлагаем снизить финансовую нагрузку для близких родственников», — отметил Константин Толкачев.

Ранее в Госсобрании Башкирии приняли закон о получателях выплаты в связи с гибелью участника специальной военной операции. Спикер парламента республики Константин Толкачёв пояснил, что преимущественное право на получение выплаты сохраняется за несовершеннолетними детьми, поскольку в силу возраста они больше нуждаются в материальной поддержке.

Автор:Дарья Субботина
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