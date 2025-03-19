Уфимец, лишившийся ноги, помогает людям с ОВЗ с трудоустройством

«Башинформ» продолжает знакомить читателей с жителями республики, которые имеют ограничения по здоровью, но не ограничены в своих возможностях. Именно о таких, сильных духом, неравнодушных и активных людях медиапроект информационного агентства «Счастье — это вместе».

Сегодня герой нашего проекта — 44-летний Антон Писарев из Уфы. В 24 года из-за полученной в ДТП травмы он остался без ноги, но не без смысла жизни… Сейчас он вдохновляет и мотивирует других людей с ОВЗ на жизнь без ограничений.

«Я рос обычным ребенком — учеба в школе, занятия в кружках, армия, институт. Все складывалось как нельзя лучше, если бы не тот несчастный случай. К сожалению, с моей травмой продолжать обучение по специальности было бессмысленно, поэтому решил оставить институт и начал искать работу, жить на что-то надо было. Устроился в охрану, много читал, люблю это дело с детства. И в какой-то момент решил, что нужно выходить из зоны комфорта, развиваться. Так в моей жизни появился спорт», — рассказывает Антон.

Импульсом для перемен в жизни послужила встреча с бывшим председателем общества инвалидов «Идель» Фанилем Габдуллиным. Именно его слова на соревнованиях для спортсменов-инвалидов стали мотиватором для нового опыта Антона теперь уже в спорте. Как оказалось, многие спортсмены-инвалиды получили путевку в жизнь благодаря этому известному тренеру и общественному деятелю. На этих же соревнованиях наш герой познакомился с Кириллом Прохоровым и через него нашел своего тренера по пауэрлифтингу — Бориса Шейко, воспитавшего десятки спортсменов с мировым именем.