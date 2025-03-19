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19 Марта , 12:40
Счастье - это вместе

Уфимец, лишившийся ноги, помогает людям с ОВЗ с трудоустройством

ИА «Башинформ» Антон Писарев, герой проекта «Счастье - это вместе»
Антон Писарев, герой проекта «Счастье - это вместе»Фото:ИА «Башинформ»

«Башинформ» продолжает знакомить читателей с жителями республики, которые имеют ограничения по здоровью, но не ограничены в своих возможностях. Именно о таких, сильных духом, неравнодушных и активных людях медиапроект информационного агентства «Счастье — это вместе».

Сегодня герой нашего проекта — 44-летний Антон Писарев из Уфы. В 24 года из-за полученной в ДТП травмы он остался без ноги, но не без смысла жизни… Сейчас он вдохновляет и мотивирует других людей с ОВЗ на жизнь без ограничений.

«Я рос обычным ребенком — учеба в школе, занятия в кружках, армия, институт. Все складывалось как нельзя лучше, если бы не тот несчастный случай. К сожалению, с моей травмой продолжать обучение по специальности было бессмысленно, поэтому решил оставить институт и начал искать работу, жить на что-то надо было. Устроился в охрану, много читал, люблю это дело с детства. И в какой-то момент решил, что нужно выходить из зоны комфорта, развиваться. Так в моей жизни появился спорт», — рассказывает Антон.

Импульсом для перемен в жизни послужила встреча с бывшим председателем общества инвалидов «Идель» Фанилем Габдуллиным. Именно его слова на соревнованиях для спортсменов-инвалидов стали мотиватором для нового опыта Антона теперь уже в спорте. Как оказалось, многие спортсмены-инвалиды получили путевку в жизнь благодаря этому известному тренеру и общественному деятелю. На этих же соревнованиях наш герой познакомился с Кириллом Прохоровым и через него нашел своего тренера по пауэрлифтингу — Бориса Шейко, воспитавшего десятки спортсменов с мировым именем.

«Сначала несколько лет просто ходил в спортзал под руководством тренера Бориса Шейко. От него узнал, что пауэрлифтинг — паралимпийский вид спорта. Начал искать, есть ли в России тренер по пауэрлифтингу для людей с инвалидностью, нашел, написал ему по электронной почте и сказал, что хочу попасть в сборную России. Он ответил, что до уровня сборной мне пока далеко, я должен продолжать тренироваться. Я и продолжил, как и раньше, три раза в неделю ходил в спортзал и общался с людьми. Постепенно сформировалась небольшая команда. Специально для нас школа высшего спортивного мастерства приобрела две профессиональные жимовые скамейки для людей с инвалидностью. Это очень помогло, я и другие ребята поехали на Кубок России как сборная от Башкирии. Заняли третье место, и я получил бронзовую медаль в личном зачете. Это было здорово, я достиг своей цели и был счастлив», — вспоминает он об этом триумфальном моменте своей жизни.

Мы познакомились с Антоном на мероприятии с вдохновляющим названием «Эстафета успешности» в рамках проекта «Открыто для всех» Агентства стратегических инициатив в Уфе. Встреча была посвящена вопросам трудоустройства людей с особенностями здоровья, где Антон выступал в качестве одного из спикеров. Он рассказывал о своем опыте трудоустройства и дал некоторые советы людям с инвалидностью, которые хотят найти себя, но боятся пробовать что-то новое.

«Слабее не тот, кто упал, а тот, кто упал и подняться не попробовал. Хотелось бы, чтобы люди, несмотря ни на что, ценили свою жизнь и с достоинством проживали ее. К сожалению, общаясь с некоторыми ребятами, которые получили различные увечья, стали инвалидами, осознаешь, что надо помогать, — говорит собеседник агентства. — Понятно, что все люди разные, кто-то справляется сам, с помощью своих родных и семьи, но кто-то может сломаться. Их нужно социализировать, помогать с трудоустройством, привлекать к общественным, спортивным мероприятиям».

Сегодня Антон успешный специалист в сфере закупок, опыту которого могут позавидовать многие состоявшиеся профессионалы. Это достаточно востребованное и актуальное направление. Начинал он с самой низшей должности в супермаркете «Полушка», попав туда по рекомендации Центра занятости. Со временем дорос до руководителя отдела закупок. Умение организовывать такую работу ему пригодилось в других компаниях.

Развиваться и совершенствоваться Антон стремится в любом деле, которым бы он ни был занят. Будь это спорт, продажи или музыка, которой он увлекается с молодости. Для него это борьба с самим с собой. Он также продолжает ходить в спортзал, работает и параллельно изучает психологию человека, в том числе мотивационные программы, чтобы более эффективно работать с особенной категорией людей.

«Главное, не быть „скуфом“ (смеется), как говорит мой 11-летний сын, а двигаться вперед, преодолевая все трудности. Ведь столько много неизведанного еще впереди», — говорит Антон.

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ИА «Башинформ» будет и дальше продолжать знакомить читателей с героями проекта  «Счастье — это вместе»,который реализуется в партнёрстве с БРОО «Деловые женщины России».

Рассказать о своих земляках, которые, несмотря на некоторые нюансы своей жизни и специфику здоровья, несут в мир свет и доброту, могут все желающие.

Проект реализуется за счет средств Фонда грантов Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ.

Автор:Альфия Аглиуллина
Теги:фсгорбгрантырбсмигрантырб
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