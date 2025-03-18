В Башкирии отметят 135-летие со дня рождения Карима Хакимова

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о праздновании 135-летия со дня рождения выдающегося сына республики и легендарного советского дипломата Карима Хакимова. Официальный документ оказался в распоряжении «Башинформа».

Как следует из указа, в юбилейных мероприятиях отразят значительный вклад «Красного паши» в установление и развитие дипломатических отношений СССР с ближневосточными и западно-азиатскими странами.

Напомним, уроженец деревни Дюсяново нынешнего Бижбулякского района стал первым полномочным представителем советской России в арабском мире. Хакимов был личным другом главы-основателя правящей и ныне династии Абдель Азиза ибн Сауда, завоевав доверие простых жителей Аравийского полуострова.

Ранее в Башкирии состоялась премьера спектакля о жизни Карима Хакимова.