Общество
14 Марта , 09:21

Сразу 200 студентов Башкирии вошли в Молодежный совет БСК

АО «БСК»
Фото:АО «БСК»

erid:3apb1QrvkfDRVtcYXgsE17LgezJiBDp6v1t6YzadwrwBh

Молодежный антифорум БСК, который прошел в Стерлитамаке, собрал порядка 200 студентов из крупнейших вузов и ссузов Башкирии. Участниками стали ребята из Уфимских государственного нефтяного технического университета, университета науки и технологии, Стерлитамакских химико-технологического и политехнического колледжей. 

- Антифорум «В Совете – норм тема» - это неформальная история о том, что в БСК мы не просто работаем, мы общаемся, создаем и реализуем социальные проекты, развлекаемся и даже учимся вместе,  - рассказывает Председатель Молодежного совета БСК Юлия Шишкова. – И здорово, что сегодня сразу 200 студентов стали частью нашей огромной и дружной команды, команды молодежи БСК.

Участники форума – студенты-целевики, которые уже многое знают о производстве. Поэтому основная задача встречи  – привлечь ребят к социальной жизни компании. Молодежный совет БСК – это именно то место, где каждый заводчанин, а теперь еще и студент, может заявить о себе, реализовавшись не только в профессии, но и, например, в творчестве или спорте.

- Молодежное движение БСК для меня – это возможность попробовать себя в чем-то новом. Я смотрю на своих будущих коллег, действующих сотрудников предприятия, и понимаю, что трудовая жизнь – это не только работа у станка, это еще и интересные проекты, творческие инициативы, - рассказывает студент УГНТУ Олег Орлов.

Стоит отметить, что в 2025 году молодежниками БСК запланирована реализация порядка 100 разноплановых проектов в сферах образования, экологии, туризма, волонтерства, творчества и пр. Результатом которых станет не только улучшение жизни заводчан и жителей города, но и создание крепкого и сплочённого трудового коллектива. Башкирская содовая компания традиционно уделяет большое внимание подготовке кадров и поддержке молодежи. Антифорум стал важным шагом в укреплении связей между компанией и будущими специалистами, а также в создании кадрового резерва для устойчивого развития предприятия.

Фото:АО «БСК»
Реклама. АО «БСК». ИНН 0268008010
