Незрячий баянист из Башкирии выступает на концертах в поддержку бойцов СВО

На прошлой неделе в Башкирии подвели итоги республиканского конкурса среди баянистов-любителей «Играй, гармонь», ежегодно организуемого информационным агентством «Башинформ». Победителем творческого состязания второй год подряд стал 32-летний Айдар Абдуллин из села Аскарово Абзелиловского района.

Сегодня талантливый музыкант-самоучка стал героем медиапроекта «Счастье — это вместе», знакомящего читателей с жителями республики, которые имеют ограничения по здоровью, но не ограничены в своих возможностях.

Айдар — по профессии дорожный рабочий, окончил уфимский автотранспортный колледж. А музыкой начал заниматься семь лет назад, после того как внезапно потерял зрение.