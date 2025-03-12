Незрячий баянист из Башкирии выступает на концертах в поддержку бойцов СВО

На прошлой неделе в Башкирии подвели итоги республиканского конкурса среди баянистов-любителей «Играй, гармонь», ежегодно организуемого информационным агентством «Башинформ». Победителем творческого состязания второй год подряд стал 32-летний Айдар Абдуллин из села Аскарово Абзелиловского района.
Сегодня талантливый музыкант-самоучка стал героем медиапроекта «Счастье — это вместе», знакомящего читателей с жителями республики, которые имеют ограничения по здоровью, но не ограничены в своих возможностях.
Айдар — по профессии дорожный рабочий, окончил уфимский автотранспортный колледж. А музыкой начал заниматься семь лет назад, после того как внезапно потерял зрение.
— Тогда я работал в Уфе, строил грандиозные планы… В конце декабря взял отпуск и приехал к родным встречать новый 2016 год. Традиционный предновогодний поход в баню выбил меня из колеи, внезапно на выходе почувствовал помутнение в глазах, время шло, а туман в глазах не рассеивался. Я был в замешательстве, до этого каких-либо проблем со зрением не было, даже очки никогда не носил. Визиты к врачам оптимизма не добавили, зрение стремительно ухудшалось, пришлось уволиться с работы. Даже операция в крупном офтальмологическом центре Уфы, на которую я возлагал большие надежды, не помогла. Так к 26 годам я полностью ослеп, — вспоминает Айдар Абдуллин.
Играть на гармони и баяне Айдар начал в 2018 году, он самостоятельно осваивал инструмент на слух. Сначала подбирал мелодии правой рукой, постепенно приноровился и начал играть обеими руками. Чаще всего в его репертуаре звучат башкирские эстрадные ретро хиты, такие как «Аксарлак», «Ишкәксе», «Бәхет төнө», «Айырылмағыҙ» и другие.
— Начал играть, можно сказать, от безделья. Да и свободного времени после ухода с работы было много, а любимые песни отвлекали от грустных мыслей, — признается собеседник «Башинформа». — Мое новое увлечение пришлось по душе и маме. Она часто дает мне советы по выбору песен, подпевает. У нее очень красивый голос и поет она с душой, иногда выступает на мероприятиях на сцене районного дворца культуры. Со стороны отца все его пять братьев тоже прекрасные гармонисты. Видимо, любовь к музыке у меня в генах. В детстве, помню, пел на школьных мероприятиях, но потом увлекся танцами, достаточно долгое время занимался в детском танцевальном коллективе «Йондоҙ».
Несмотря на свой недуг, сейчас Айдар является желанным гостем на праздниках и семейных мероприятиях — зрителям импонирует его мелодичный голос и то, как тонко он чувствует музыку. С недавних пор благодаря своим друзьям Айдар Абдуллин начал выступать на концертах в поддержку бойцов специальной военной операции. Выступления с участием самодеятельных артистов уже прошли в селах Бурангулово и Шарипово Абзелиловского района. Все вырученные средства организаторы передают волонтерам, занимающимся сбором и доставкой гуманитарной помощи землякам, служащим на территории СВО. Айдар чувствует ответственность перед теми, кто на передовой, и старается сделать все возможное, чтобы поддержать их.
— Для меня это первый серьезный опыт выступлений на большой сцене, работы со зрителями. Поэтому я очень благодарен всем, кто меня поддерживает, приглашает на мероприятия. Я очень рад, что таким образом могу поддержать наших земляков, в том числе и моих родных, которые сегодня находятся в зоне боевых действий, — говорит молодой человек.
У Айдара большие планы на будущее. Он планирует и дальше продолжать заниматься своим любимым делом, совершенствоваться как музыкант, изучать новые техники игры и, возможно, даже развиваться как автор песен. О своей творческой жизни начинающий музыкант рассказывает в соцсетях в группе «Какая же песня без баяна!» во «ВКонтакте». Там же выкладывает новые видео своих выступлений.
А пока баянист из башкирской глубинки мечтает о новом инструменте, на который откладывает из своей небольшой пенсии по инвалидности. Он верит, что с новым инструментом сможет еще лучше передавать эмоции через музыку и радовать своих слушателей.
— Для выступления на сцене и участия в конкурсах нужен хороший инструмент, так ты чувствуешь себя увереннее. Я давно мечтаю о пятирядном баяне и новой гармони, но хорошие добротные инструменты мне не по карману, — признается Айдар.
История Айдара Абдуллина — это не только рассказ о преодолении трудностей, но и о силе музыки, которая объединяет людей и приносит радость. Его пример – это доказательство того, что настоящее призвание может проявляться даже в самых сложных обстоятельствах.
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ИА «Башинформ» продолжает знакомить читателей с жителями республики, которые имеют ограничения по здоровью, но не ограничены в своих возможностях. Именно о таких, сильных духом, неравнодушных и активных людях медиапроект информационного агентства «Счастье — это вместе», который реализуется в партнёрстве с БРОО «Деловые женщины России».
Рассказать о своих земляках, которые, несмотря на некоторые нюансы своей жизни и специфику здоровья, несут в мир свет и доброту, могут все желающие.
Проект реализуется за счет средств Фонда грантов Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ.