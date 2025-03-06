Житель Башкирии запустил собственное производство инвалидных колясок в Башкирии

Доброта — это качество человека, способное менять мир к лучшему и вдохновлять других. В нашей повседневной жизни доброта проявляется в мелочах: в улыбке прохожего, в помощи соседу, в поддержке друга. Она создаёт атмосферу тепла и взаимопонимания, способствуя развитию всего общества.

Сегодня в рамках проекта «Счастье — это вместе» мы расскажем о человеке, чья история вдохновляет, показывает, как один несчастный случай может стать мощным двигателем для судьбоносных перемен в жизни не просто одного человека, а целого сообщества.

Очередной герой нашего проекта — Мехроб Назаров из города Ишимбая. В свои 26 лет он собрал команду единомышленников и стал учредителем компании «НМ Групп», занимающейся разработкой и производством технических средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидных колясок. Сам Мехроб является руководителем и идейным вдохновителем компании, а также испытателем и пользователем своих изделий.

А началось все еще 10 лет назад… В 2015 году подающий большие надежды молодой спортсмен получил травму шейного отдела позвоночника. Случилось это во время республиканских соревнований по борьбе в Ишимбае. То, что произошло, поняли не сразу. Уже будучи в больнице в Стерлитамаке, врачи сообщили, что требуется срочная операция, за результаты которой они не ручаются. Смелость стерлитамакских медиков тогда спасла парню жизнь, но не смогла поставить на ноги. Так 17-летний Мехроб оказался в инвалидном кресле.