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6 Марта , 16:20
Счастье - это вместе

Житель Башкирии запустил собственное производство инвалидных колясок в Башкирии

ИА «Башинформ» Мехроб Назаров, герой проекта «Счастье — это вместе»
Мехроб Назаров, герой проекта «Счастье — это вместе»Фото:ИА «Башинформ»

Доброта — это качество человека, способное менять мир к лучшему и вдохновлять других. В нашей повседневной жизни доброта проявляется в мелочах: в улыбке прохожего, в помощи соседу, в поддержке друга. Она создаёт атмосферу тепла и взаимопонимания, способствуя развитию всего общества.

Сегодня в рамках проекта «Счастье — это вместе» мы расскажем о человеке, чья история вдохновляет, показывает, как один несчастный случай может стать мощным двигателем для судьбоносных перемен в жизни не просто одного человека, а целого сообщества.

Очередной герой нашего проекта — Мехроб Назаров из города Ишимбая. В свои 26 лет он собрал команду единомышленников и стал учредителем компании «НМ Групп», занимающейся разработкой и производством технических средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидных колясок. Сам Мехроб является руководителем и идейным вдохновителем компании, а также испытателем и пользователем своих изделий.

А началось все еще 10 лет назад… В 2015 году подающий большие надежды молодой спортсмен получил травму шейного отдела позвоночника. Случилось это во время республиканских соревнований по борьбе в Ишимбае. То, что произошло, поняли не сразу. Уже будучи в больнице в Стерлитамаке, врачи сообщили, что требуется срочная операция, за результаты которой они не ручаются. Смелость стерлитамакских медиков тогда спасла парню жизнь, но не смогла поставить на ноги. Так 17-летний Мехроб оказался в инвалидном кресле.

предоставлено героем публикации.
предоставлено героем публикации.
предоставлено героем публикации.
предоставлено героем публикации.
предоставлено героем публикации.
предоставлено героем публикации.
предоставлено героем публикации.
предоставлено героем публикации.
предоставлено героем публикации.
предоставлено героем публикации.
Фото:предоставлено героем публикации.

«На самом деле я очень благодарен своим врачам, позже, каким бы врачам, в какой бы то ни было стране я ни показывал свои снимки, все они говорили, как ты вообще двигаешься, ты должен быть полностью обездвижен. В самом начале так и было, я мог только разговаривать, шевелить руками или ногами не получалось. Постепенно после многочисленных курсов реабилитации я хорошо продвинулся, начал двигать руками, появилась общая динамика в верхней и нижней части тела. И это меня радует, я продолжаю тренироваться и надеюсь, что с помощью новых технологий, когда-нибудь снова встану на ноги», — признается собеседник «Башинформа».

Тяжелый перелом, казалось бы, закрыл для него будущее. Но сам Мехроб уверен, что главное — не сломаться духом. В многочисленных попытках поставить себя на ноги наш герой вместе с отцом и дядей начали конструировать и создавать простенькие тренажеры для домашнего использования. Затем родилась идея о создании инвалидной коляски, такой, чтобы отвечала всем его потребностям: была красивой, удобной, универсальной.

Желая помочь, в том числе другим людям, попавшим в такую же ситуацию, в апреле 2020 года Мехроб Назаров зарегистрировал АНО социальной поддержки населения «Посланник счастья». Первым успешным проектом стала коляска модели «F1». В реализации проекта Мехробу очень помог Игорь Данилин, предоставив возможность заниматься разработкой прототипа коляски при Ишимбайском машиностроительном заводе. Он также финансировал проект до 2024 года.

ИА «Башинформ»
предоставлено героем публикации.
предоставлено героем публикации.
предоставлено героем публикации.
ИА «Башинформ»
предоставлено героем публикации.
предоставлено героем публикации.
предоставлено героем публикации.
Фото:ИА «Башинформ»

«После тяжелых травм или заболеваний кто-то перестаёт ходить, кто-то вообще перестает двигаться, и коляска нам заменяет ноги. Производители понимают, что таким людям нужно хотя бы по квартире передвигаться, и делают элементарную коляску, не заботясь о комфорте. Даже дорогие коляски, которые выпускают за рубежом, зачастую неудобны: много нюансов, которые не учтены, много недоработок, — рассказывает разработчик. — Я побывал во многих реабилитационных центрах и во время общения с инвалидами спрашивал, что бы они хотели изменить, добавить. И постарался учесть все это, конструируя собственную коляску».

Мехроб не ограничился созданием лишь одной коляски для себя, используя свои знания и опыт, он задумал запустить целое производство технических средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые не просто улучшают качество жизни, но и возвращают надежду на полноценную насыщенную жизнь, и тем самым помочь другим колясочникам. Один из опытных образцов он уже представил на всероссийской форуме-выставке «Ломая барьеры» в Уфе и получил множество восторженных отзывов.

«Наша активная коляска разработана с учетом особенностей людей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря регулировке баланса коляска имеет хорошую маневренность и плавность хода. Широкий диапазон регулировок кресла по высоте и углу наклона и регулируемая подножка позволяют находиться в коляске в комфортном положении длительное время. Предусмотрены защитные крылья — подлокотники для сохранения чистоты одежды пользователя. Для удобства сопровождающего предусмотрена регулировка ручек в двух положениях. Для транспортировки — малый вес и удобный складной механизм. Коляска имеет привлекательный внешний вид, возможность выбора цвета изделия и материала обшивки кресла. Для людей с травмами позвоночника такая коляска призвана стать не просто средством передвижения, а возможностью учиться, работать, заниматься спортом, вести активный образ жизни. Я сам прошел через все это и понимаю, насколько это важно», — говорит разработчик.

ИА «Башинформ»
ИА «Башинформ»
предоставлено героем публикации.
ИА «Башинформ»
ИА «Башинформ»
предоставлено героем публикации.
Фото:ИА «Башинформ»

По его словам, главная фишка в том, что новое производство инвалидных колясок практически полностью локализовано в России. Комплектующие и материалы для сбора продукции производятся в нашей стране. Например, при поддержке Александра Привалова на предприятии ООО АПП «Энергомаш» в Кумертау запущено литейное производство алюминиевых изделий, практически не требующих последующей механической обработки. Москвич Виктор Курчаков из компании SGMedical помог разработать ортопедическое кресло с эффектом памяти, в котором комфортно и удобно находиться долгое время. Гузель Нугманова из компании «Аллюмет Уфа» взяла на себя подбор и приобретение необходимых материалов. В конечном итоге все это позволит существенно снизить затраты и установить более демократичную стоимость изделия, уверен Мехроб Назаров.

«Каждый из нас в своей жизни может стать драйвером новых позитивных изменений. Маленькие шаги, которые мы делаем каждый день, могут иметь огромное значение», — говорит герой проекта «Счастье — это вместе».

ИА «Башинформ»
Фото:ИА «Башинформ»

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Добавим, проект «Счастье — это вместе» ИА «Башинформ» реализуется в партнёрстве с БРОО «Деловые женщины России».

Рассказать о своих земляках, которые, несмотря на некоторые нюансы своей жизни и специфику здоровья, несут в мир свет и доброту, могут все желающие.

Проект реализуется за счет средств Фонда грантов Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ и приурочен к Году заботы о людях с ОВЗ в республике.

Автор:Альфия Аглиуллина
Теги:фсгорбгрантырбсмигрантырб
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