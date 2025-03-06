Житель Башкирии запустил собственное производство инвалидных колясок в Башкирии

Доброта — это качество человека, способное менять мир к лучшему и вдохновлять других. В нашей повседневной жизни доброта проявляется в мелочах: в улыбке прохожего, в помощи соседу, в поддержке друга. Она создаёт атмосферу тепла и взаимопонимания, способствуя развитию всего общества.
Сегодня в рамках проекта «Счастье — это вместе» мы расскажем о человеке, чья история вдохновляет, показывает, как один несчастный случай может стать мощным двигателем для судьбоносных перемен в жизни не просто одного человека, а целого сообщества.
Очередной герой нашего проекта — Мехроб Назаров из города Ишимбая. В свои 26 лет он собрал команду единомышленников и стал учредителем компании «НМ Групп», занимающейся разработкой и производством технических средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидных колясок. Сам Мехроб является руководителем и идейным вдохновителем компании, а также испытателем и пользователем своих изделий.
А началось все еще 10 лет назад… В 2015 году подающий большие надежды молодой спортсмен получил травму шейного отдела позвоночника. Случилось это во время республиканских соревнований по борьбе в Ишимбае. То, что произошло, поняли не сразу. Уже будучи в больнице в Стерлитамаке, врачи сообщили, что требуется срочная операция, за результаты которой они не ручаются. Смелость стерлитамакских медиков тогда спасла парню жизнь, но не смогла поставить на ноги. Так 17-летний Мехроб оказался в инвалидном кресле.
«На самом деле я очень благодарен своим врачам, позже, каким бы врачам, в какой бы то ни было стране я ни показывал свои снимки, все они говорили, как ты вообще двигаешься, ты должен быть полностью обездвижен. В самом начале так и было, я мог только разговаривать, шевелить руками или ногами не получалось. Постепенно после многочисленных курсов реабилитации я хорошо продвинулся, начал двигать руками, появилась общая динамика в верхней и нижней части тела. И это меня радует, я продолжаю тренироваться и надеюсь, что с помощью новых технологий, когда-нибудь снова встану на ноги», — признается собеседник «Башинформа».
Тяжелый перелом, казалось бы, закрыл для него будущее. Но сам Мехроб уверен, что главное — не сломаться духом. В многочисленных попытках поставить себя на ноги наш герой вместе с отцом и дядей начали конструировать и создавать простенькие тренажеры для домашнего использования. Затем родилась идея о создании инвалидной коляски, такой, чтобы отвечала всем его потребностям: была красивой, удобной, универсальной.
Желая помочь, в том числе другим людям, попавшим в такую же ситуацию, в апреле 2020 года Мехроб Назаров зарегистрировал АНО социальной поддержки населения «Посланник счастья». Первым успешным проектом стала коляска модели «F1». В реализации проекта Мехробу очень помог Игорь Данилин, предоставив возможность заниматься разработкой прототипа коляски при Ишимбайском машиностроительном заводе. Он также финансировал проект до 2024 года.
«После тяжелых травм или заболеваний кто-то перестаёт ходить, кто-то вообще перестает двигаться, и коляска нам заменяет ноги. Производители понимают, что таким людям нужно хотя бы по квартире передвигаться, и делают элементарную коляску, не заботясь о комфорте. Даже дорогие коляски, которые выпускают за рубежом, зачастую неудобны: много нюансов, которые не учтены, много недоработок, — рассказывает разработчик. — Я побывал во многих реабилитационных центрах и во время общения с инвалидами спрашивал, что бы они хотели изменить, добавить. И постарался учесть все это, конструируя собственную коляску».
Мехроб не ограничился созданием лишь одной коляски для себя, используя свои знания и опыт, он задумал запустить целое производство технических средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые не просто улучшают качество жизни, но и возвращают надежду на полноценную насыщенную жизнь, и тем самым помочь другим колясочникам. Один из опытных образцов он уже представил на всероссийской форуме-выставке «Ломая барьеры» в Уфе и получил множество восторженных отзывов.
«Наша активная коляска разработана с учетом особенностей людей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря регулировке баланса коляска имеет хорошую маневренность и плавность хода. Широкий диапазон регулировок кресла по высоте и углу наклона и регулируемая подножка позволяют находиться в коляске в комфортном положении длительное время. Предусмотрены защитные крылья — подлокотники для сохранения чистоты одежды пользователя. Для удобства сопровождающего предусмотрена регулировка ручек в двух положениях. Для транспортировки — малый вес и удобный складной механизм. Коляска имеет привлекательный внешний вид, возможность выбора цвета изделия и материала обшивки кресла. Для людей с травмами позвоночника такая коляска призвана стать не просто средством передвижения, а возможностью учиться, работать, заниматься спортом, вести активный образ жизни. Я сам прошел через все это и понимаю, насколько это важно», — говорит разработчик.
По его словам, главная фишка в том, что новое производство инвалидных колясок практически полностью локализовано в России. Комплектующие и материалы для сбора продукции производятся в нашей стране. Например, при поддержке Александра Привалова на предприятии ООО АПП «Энергомаш» в Кумертау запущено литейное производство алюминиевых изделий, практически не требующих последующей механической обработки. Москвич Виктор Курчаков из компании SGMedical помог разработать ортопедическое кресло с эффектом памяти, в котором комфортно и удобно находиться долгое время. Гузель Нугманова из компании «Аллюмет Уфа» взяла на себя подбор и приобретение необходимых материалов. В конечном итоге все это позволит существенно снизить затраты и установить более демократичную стоимость изделия, уверен Мехроб Назаров.
«Каждый из нас в своей жизни может стать драйвером новых позитивных изменений. Маленькие шаги, которые мы делаем каждый день, могут иметь огромное значение», — говорит герой проекта «Счастье — это вместе».
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Добавим, проект «Счастье — это вместе» ИА «Башинформ» реализуется в партнёрстве с БРОО «Деловые женщины России».
Рассказать о своих земляках, которые, несмотря на некоторые нюансы своей жизни и специфику здоровья, несут в мир свет и доброту, могут все желающие.
Проект реализуется за счет средств Фонда грантов Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ и приурочен к Году заботы о людях с ОВЗ в республике.