В Башкирии незрячий запустил свое дело по созданию тактильных наконечников

«Я не верю своим глазам! Это невозможно!» — только такими словами можно описать работы на страничке в социальной сети молодого человека Владислава Глухова. Отчего же возникает такое удивление? А потому что полностью незрячий человек создает шедевры из бисера и невероятные деревянные шкатулки. К этому ремеслу народный умелец пристрастился в городе Волоколамске (в крупнейшем в России реабилитационном центре для инвалидов по зрению старше 18 лет).
Очередной герой проекта «Счастье — это вместе» 31-летний Владислав Глухов родился и вырос в городе Янауле, где и проживает на данный момент со своей семьей и родными. Окончил там же школу, но не смог окончить техникум. В 20 лет судьба молодого человека круто изменилась, он полностью потерял зрение. Виной тому стало врождённое заболевание, которое удалось распознать слишком поздно.
Болезнь глаз не пощадила его, но сделала сильным. Владислав не растерялся, ведь рядом с ним была супруга Эльвина и друг детства Антон. Путь освоения «новой жизни» продолжился в центре реабилитации в Волоколамске. Там он освоил «язык слепых», научился работать на компьютере, занялся бисероплетением.
«Можно сказать, что благодаря этим шагам я стал развиваться вместе с моим новорожденным сыном», — признается собеседник «Башинформа».
Вооружившись новыми знаниями и умениями, Владислав решил попробовать зарабатывать своим увлечением на жизнь, а именно – создавать украшения из бисера и продавать их. Молодой человек не без поддержки близких написал бизнес-план для участия в программе социального контракта, но проект не получил поддержки и идея провалилась.
Однако молодой и энергичный янаулец не оставлял планы по открытию своего бизнеса. При поддержке семьи он участвовал в различных конкурсах, всячески поддерживал незрячих соотечественников, организовывал для них соревнования и даже стал наставником по настольному теннису для слепых.
Параллельно Владислав работал в районном отделении почтовой связи, пока не выдалась возможность осуществить мечту и заняться своим делом по производству наконечников для тактильных тростей. Специалисты Центра занятости населения помогли собрать и оформить необходимые документы. Дело оставалось за малым — пройти отбор, что и было сделано.
«Работая на почте, я получил большой опыт, в том числе и в плане социализации, общения с людьми. Я стал мыслить более масштабно, так родилась идея проекта по производству тактильных наконечников. Трости бывают разными и типовые наконечники не всегда подходят. Однажды столкнувшись с этим, я подумал, почему бы не попробовать самому смастерить наконечник по заданным размерам. А подтолкнула меня к этому встреча с Анатолием из города Сарапула, незрячим мастером по изготовлению тростей и наконечников. Он показал мне, какие нужны станки, как работать на них. Меня все это очень заинтересовало. Нужно было только приобрести необходимые материалы и закупить оборудование. 350 тысяч рублей, полученные в рамках программы адресной социальной помощи, как раз и ушли на покупку токарного, шлифовального, ленточнопильного станков. Пришлось еще докупать лазерный гравер и другие инструменты. Ради этого даже пожертвовал своей барабанной установкой», — рассказал Владислав о трудностях, с которыми приходится сталкиваться начинающему бизнесмену.
О своем опыте трудоустройства и получения господдержки на открытие своего дела Владислав Глухов также рассказал на дискуссионной встрече «Эстафета успешности» в рамках проекта «Открыто для всех» Агентства стратегических инициатив в Уфе. При этом отметив, что сам вдохновлялся и набирался опыта у таких же, как он, незрячих мастеров. Именно поэтому молодой человек ведет свой блог в соцсети «ВКонтакте», где рассказывает о жизни незрячих и выступает наставником для тех, кто из-за инвалидности не решается встать на путь развития.
В будущем в планах предпринимателя наладить производство продукции, ориентированной именно на незрячих людей: изготовление тростей, настольных игр для незрячих людей. Все это позволит не только производить продукцию, которая делает жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья более комфортной и безопасной, но и поможет создать новые рабочие места для людей с ОВЗ.
«Часто ко мне в мастерскую приходят мои незрячие друзья, помогают с ремонтом, постепенно учатся работать с оборудованием. Главное, двигаться вперед, стараться и тогда можно достичь многого», — уверен Владислав.
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Добавим, проект «Счастье — это вместе» ИА «Башинформ» реализуется в партнёрстве с БРОО «Деловые женщины России».
Рассказать о своих земляках, которые, несмотря на некоторые нюансы своей жизни и специфику здоровья, несут в мир свет и доброту, могут все желающие.
Проект реализуется за счет средств Фонда грантов Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ и приурочен к Году заботы о людях с ОВЗ в республике.