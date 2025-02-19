В Башкирии незрячий запустил свое дело по созданию тактильных наконечников

Однако молодой и энергичный янаулец не оставлял планы по открытию своего бизнеса. При поддержке семьи он участвовал в различных конкурсах, всячески поддерживал незрячих соотечественников, организовывал для них соревнования и даже стал наставником по настольному теннису для слепых.

Параллельно Владислав работал в районном отделении почтовой связи, пока не выдалась возможность осуществить мечту и заняться своим делом по производству наконечников для тактильных тростей. Специалисты Центра занятости населения помогли собрать и оформить необходимые документы. Дело оставалось за малым — пройти отбор, что и было сделано.

«Работая на почте, я получил большой опыт, в том числе и в плане социализации, общения с людьми. Я стал мыслить более масштабно, так родилась идея проекта по производству тактильных наконечников. Трости бывают разными и типовые наконечники не всегда подходят. Однажды столкнувшись с этим, я подумал, почему бы не попробовать самому смастерить наконечник по заданным размерам. А подтолкнула меня к этому встреча с Анатолием из города Сарапула, незрячим мастером по изготовлению тростей и наконечников. Он показал мне, какие нужны станки, как работать на них. Меня все это очень заинтересовало. Нужно было только приобрести необходимые материалы и закупить оборудование. 350 тысяч рублей, полученные в рамках программы адресной социальной помощи, как раз и ушли на покупку токарного, шлифовального, ленточнопильного станков. Пришлось еще докупать лазерный гравер и другие инструменты. Ради этого даже пожертвовал своей барабанной установкой», — рассказал Владислав о трудностях, с которыми приходится сталкиваться начинающему бизнесмену.