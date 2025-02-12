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12 Февраля , 12:15
Счастье - это вместе

Уфимец, лишившийся ног под поездом, помогает инвалидам с протезированием

предоставлено героем публикации. Алексей Старков, герой проекта «Счастье - это вместе».
Алексей Старков, герой проекта «Счастье - это вместе».Фото:предоставлено героем публикации.

Мы продолжаем знакомить читателей с жителями республики, которые имеют ограничения по здоровью, но не ограничены в своих возможностях. Именно о таких, сильных духом, неравнодушных и активных людях медиапроект информационного агентства «Счастье — это вместе».

На этот раз герой нашего проекта — Алексей Старков из Уфы. Его история тянет на целый роман, в ней есть место и трагедии, и захватывающей спортивной драме, и любовной линии со счастливым настоящим. Подробнее обо всем этом Алексей рассказал корреспонденту «Башинформа».

«В 23 года моя жизнь изменилась навсегда. На железнодорожной станции произошло страшное — я потерял обе ноги, когда по мне проехали пять вагонов поезда. Тогда я был уверен, что просто сломал ноги, но позже, в реанимации, я осознал всю правду. Для меня это стало сильным ударом…», — рассказывает Алексей.

Случилось это в ночь с 14 на 15 сентября 2007 года на железнодорожной станции «Тайга» в Кемеровской области. По графику стоянка должна была быть 45 минут, а вместо этого поезд простоял всего 15 минут. Леша узнал о сокращении времени стоянки, уже будучи в привокзальном магазине. Даже не успев ничего купить, он побежал к поезду, который уже трогался. Догнал! Схватился за поручень, но споткнулся и оказался под колесами набирающего ход поезда. Оставаясь в сознании, он самостоятельно дополз до перрона, где на помощь к нему пришли люди и вызвали «скорую». Очнувшись после реанимации, он не сразу понял, что перенес операцию по ампутации ног. Из-за серьезности травм врачам пришлось обрезать правую ногу выше колена, левую — чуть ниже.

Трагедия лишила парня многого, а главное — возможности вести активный образ жизни. Раньше катался на велосипеде и горных лыжах, занимался туризмом. Однако сдаваться и изменять себе Леша не собирался. Помощи ждать было не от кого. Поэтому немного погоревав и поразмыслив о своем будущем, начал осваивать протезы и вскоре снова научился ходить и даже водить автомобиль.

предоставлено героем публикации.
ИА «Башинформ»
ИА «Башинформ»
предоставлено героем публикации.
ИА «Башинформ»
ИА «Башинформ»
Фото:предоставлено героем публикации.

«С тех пор прошло 17 лет, все это время передвигаюсь на протезах. Конечно, есть свои особенности и трудности в повседневной жизни, но за эти годы я адаптировался и научился двигаться вперед. Всегда считал, что нужно уметь смотреть на вещи с юмором. После того, как потерял ноги, решил, что если не буду смеяться над собой, то это сделают другие. Поэтому первым начал шутить на эту тему — „одна нога здесь, другая там“, или „самый быстрый бегун“. Важно учиться смеяться над собой, тогда никакие трудности не будут казаться непреодолимыми. Со временем этот оптимизм стал частью меня, и я понял, что главное — сохранять здравый взгляд на жизнь, не зацикливаться на трудностях и двигаться вперед. Сначала я нашел себя в спорте. Плавание стало для меня настоящим спасением — и физически, и морально. Дважды стал чемпионом Башкортостана по плаванию, но вот паралимпийским чемпионом стать не довелось. Грандиозным спортивным планам помешала очередная авария, теперь уже на машине. Пришлось прервать тренировки, результаты ушли, о профессиональном спорте пришлось забыть», — вспоминает наш собеседник.

Несмотря на это, Алексей продолжает заниматься плаванием на любительском уровне. Он ежегодно участвует в чемпионате X-WATERS по заплывам на открытой воде и уже трижды становился участником уфимского заплыва под двумя мостами. Вместе с семьей в 2023 году покорял Эльбрус, а этой зимой попробовал встать на лыжи и даже принял участие в «Лыжне России».

предоставлено героем публикации.
предоставлено героем публикации.
предоставлено героем публикации.
предоставлено героем публикации.
предоставлено героем публикации.
предоставлено героем публикации.
предоставлено героем публикации.
предоставлено героем публикации.
Фото:предоставлено героем публикации.
Видео:предоставлено героем публикации.

Мужчина признается, что занятия спортом приносят ему огромную радость. «Это не только соревнования и победы, но и ощущение свободы», – говорит он.

Кроме спорта, теперь уже примерный семьянин и отец двоих сыновей ведет активную общественную жизнь, работает в компании «Орто-Инновации Уфа». А в свободное от работы время в качестве самозанятого подрабатывает в такси и возит людей, все совершенно официально.

«Мы занимаемся изготовлением протезов для людей с ограниченными возможностями, и для меня это не просто работа. Я сам использую протезы и знаю, насколько важно помочь другим вернуться к активной жизни. Мы помогаем людям всех возрастов — от детей до пожилых, и главная наша задача — дать каждому возможность быть полноценной частью общества. Уникальность наших проектов в том, что мы не просто создаем технические изделия, мы помогаем людям жить активной и полноценной жизнью. Мы показываем на собственном примере, что с протезами можно и горы покорять, и на велосипедах кататься», — говорит Алексей.

предоставлено героем публикации.
ИА «Башинформ»
ИА «Башинформ»
предоставлено героем публикации.
ИА «Башинформ»
ИА «Башинформ»
Фото:предоставлено героем публикации.

В рамках своей общественной и профессиональной деятельности Алексей Старков много общается с ветеранами СВО. Его компания сотрудничает с региональным отделением фонда «Защитники Отечества».

ИА «Башинформ»
предоставлено героем публикации.
предоставлено героем публикации.
предоставлено героем публикации.
предоставлено героем публикации.
предоставлено героем публикации.
ИА «Башинформ»
предоставлено героем публикации.
предоставлено героем публикации.
предоставлено героем публикации.
предоставлено героем публикации.
предоставлено героем публикации.
Фото:ИА «Башинформ»

«Наша задача – адаптировать ребят к новой жизни, активно вовлекать их в спорт, общественную работу, — раскрывает он подробности своей работы. —  Я лично разговариваю с ребятами, помогаю с протезированием, консультирую, при необходимости поддерживаю морально, ориентирую на то, чтобы они добивались победы не только на поле боя, но и в обычной жизни. Больше общаемся с родными, друзьями. Это очень важно. В случае со мной самая большая поддержка всегда исходила от моей семьи — жены и сыновей, которые помогли мне заново научиться жить. Моя жена всегда рядом, подбадривает, говорит, что мы справимся. Ради них я решил, что не могу позволить себе быть слабым».

предоставлено героем публикации.
предоставлено героем публикации.
ИА «Башинформ»
предоставлено героем публикации.
предоставлено героем публикации.
ИА «Башинформ»
Фото:предоставлено героем публикации.

Со своей будущей женой Вероникой Алексей был знаком давно, еще в юности общались в одной компании. Спустя 10 лет встретились снова, стали переписываться в мессенджере и уже через несколько месяцев начали готовиться к свадьбе.

Предложение руки и сердца любимой он делал в Санкт-Петербурге.

«Договорился с друзьями, они сделали нам проход в закрытую террасу в Петергофе. Сюрприз удался, она сказала "да" и с тех пор мы вместе. Воспитываем двоих сыновей 10 и 7 лет и даже работаем в одной организации, – говорит Алексей. – Мой совет всем, кто сталкивается с вызовами: не бойтесь пробовать новое и идти к своей цели, даже если путь кажется сложным. Никогда не сдавайтесь и верьте в себя, потому что никто не знает ваших возможностей лучше вас самих».

ИА «Башинформ»
Фото:ИА «Башинформ»

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Добавим, проект «Счастье — это вместе» ИА «Башинформ» реализуется в партнёрстве с БРОО «Деловые женщины России».

Рассказать о своих земляках, которые, несмотря на некоторые нюансы своей жизни и специфику здоровья, несут в мир свет и доброту, могут все желающие. Мы ждем ваши добрые истории о людях с ОВЗ на электронную почту редакции inf@bashinform.ru с пометкой «Счастье — это вместе». Истории жителей республики будут публиковаться в специальном разделе на официальном сайте ИА «Башинформ».

Проект реализуется за счет средств Фонда грантов Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ и приурочен к Году заботы о людях с ОВЗ в республике.

Автор:Альфия Аглиуллина
Теги:фсгорбсмигрантырбгрантырб
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