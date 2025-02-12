Уфимец, лишившийся ног под поездом, помогает инвалидам с протезированием

Мы продолжаем знакомить читателей с жителями республики, которые имеют ограничения по здоровью, но не ограничены в своих возможностях. Именно о таких, сильных духом, неравнодушных и активных людях медиапроект информационного агентства «Счастье — это вместе».
На этот раз герой нашего проекта — Алексей Старков из Уфы. Его история тянет на целый роман, в ней есть место и трагедии, и захватывающей спортивной драме, и любовной линии со счастливым настоящим. Подробнее обо всем этом Алексей рассказал корреспонденту «Башинформа».
«В 23 года моя жизнь изменилась навсегда. На железнодорожной станции произошло страшное — я потерял обе ноги, когда по мне проехали пять вагонов поезда. Тогда я был уверен, что просто сломал ноги, но позже, в реанимации, я осознал всю правду. Для меня это стало сильным ударом…», — рассказывает Алексей.
Случилось это в ночь с 14 на 15 сентября 2007 года на железнодорожной станции «Тайга» в Кемеровской области. По графику стоянка должна была быть 45 минут, а вместо этого поезд простоял всего 15 минут. Леша узнал о сокращении времени стоянки, уже будучи в привокзальном магазине. Даже не успев ничего купить, он побежал к поезду, который уже трогался. Догнал! Схватился за поручень, но споткнулся и оказался под колесами набирающего ход поезда. Оставаясь в сознании, он самостоятельно дополз до перрона, где на помощь к нему пришли люди и вызвали «скорую». Очнувшись после реанимации, он не сразу понял, что перенес операцию по ампутации ног. Из-за серьезности травм врачам пришлось обрезать правую ногу выше колена, левую — чуть ниже.
Трагедия лишила парня многого, а главное — возможности вести активный образ жизни. Раньше катался на велосипеде и горных лыжах, занимался туризмом. Однако сдаваться и изменять себе Леша не собирался. Помощи ждать было не от кого. Поэтому немного погоревав и поразмыслив о своем будущем, начал осваивать протезы и вскоре снова научился ходить и даже водить автомобиль.
«С тех пор прошло 17 лет, все это время передвигаюсь на протезах. Конечно, есть свои особенности и трудности в повседневной жизни, но за эти годы я адаптировался и научился двигаться вперед. Всегда считал, что нужно уметь смотреть на вещи с юмором. После того, как потерял ноги, решил, что если не буду смеяться над собой, то это сделают другие. Поэтому первым начал шутить на эту тему — „одна нога здесь, другая там“, или „самый быстрый бегун“. Важно учиться смеяться над собой, тогда никакие трудности не будут казаться непреодолимыми. Со временем этот оптимизм стал частью меня, и я понял, что главное — сохранять здравый взгляд на жизнь, не зацикливаться на трудностях и двигаться вперед. Сначала я нашел себя в спорте. Плавание стало для меня настоящим спасением — и физически, и морально. Дважды стал чемпионом Башкортостана по плаванию, но вот паралимпийским чемпионом стать не довелось. Грандиозным спортивным планам помешала очередная авария, теперь уже на машине. Пришлось прервать тренировки, результаты ушли, о профессиональном спорте пришлось забыть», — вспоминает наш собеседник.
Несмотря на это, Алексей продолжает заниматься плаванием на любительском уровне. Он ежегодно участвует в чемпионате X-WATERS по заплывам на открытой воде и уже трижды становился участником уфимского заплыва под двумя мостами. Вместе с семьей в 2023 году покорял Эльбрус, а этой зимой попробовал встать на лыжи и даже принял участие в «Лыжне России».
Мужчина признается, что занятия спортом приносят ему огромную радость. «Это не только соревнования и победы, но и ощущение свободы», – говорит он.
Кроме спорта, теперь уже примерный семьянин и отец двоих сыновей ведет активную общественную жизнь, работает в компании «Орто-Инновации Уфа». А в свободное от работы время в качестве самозанятого подрабатывает в такси и возит людей, все совершенно официально.
«Мы занимаемся изготовлением протезов для людей с ограниченными возможностями, и для меня это не просто работа. Я сам использую протезы и знаю, насколько важно помочь другим вернуться к активной жизни. Мы помогаем людям всех возрастов — от детей до пожилых, и главная наша задача — дать каждому возможность быть полноценной частью общества. Уникальность наших проектов в том, что мы не просто создаем технические изделия, мы помогаем людям жить активной и полноценной жизнью. Мы показываем на собственном примере, что с протезами можно и горы покорять, и на велосипедах кататься», — говорит Алексей.
В рамках своей общественной и профессиональной деятельности Алексей Старков много общается с ветеранами СВО. Его компания сотрудничает с региональным отделением фонда «Защитники Отечества».
«Наша задача – адаптировать ребят к новой жизни, активно вовлекать их в спорт, общественную работу, — раскрывает он подробности своей работы. — Я лично разговариваю с ребятами, помогаю с протезированием, консультирую, при необходимости поддерживаю морально, ориентирую на то, чтобы они добивались победы не только на поле боя, но и в обычной жизни. Больше общаемся с родными, друзьями. Это очень важно. В случае со мной самая большая поддержка всегда исходила от моей семьи — жены и сыновей, которые помогли мне заново научиться жить. Моя жена всегда рядом, подбадривает, говорит, что мы справимся. Ради них я решил, что не могу позволить себе быть слабым».
Со своей будущей женой Вероникой Алексей был знаком давно, еще в юности общались в одной компании. Спустя 10 лет встретились снова, стали переписываться в мессенджере и уже через несколько месяцев начали готовиться к свадьбе.
Предложение руки и сердца любимой он делал в Санкт-Петербурге.
«Договорился с друзьями, они сделали нам проход в закрытую террасу в Петергофе. Сюрприз удался, она сказала "да" и с тех пор мы вместе. Воспитываем двоих сыновей 10 и 7 лет и даже работаем в одной организации, – говорит Алексей. – Мой совет всем, кто сталкивается с вызовами: не бойтесь пробовать новое и идти к своей цели, даже если путь кажется сложным. Никогда не сдавайтесь и верьте в себя, потому что никто не знает ваших возможностей лучше вас самих».
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Добавим, проект «Счастье — это вместе» ИА «Башинформ» реализуется в партнёрстве с БРОО «Деловые женщины России».
Рассказать о своих земляках, которые, несмотря на некоторые нюансы своей жизни и специфику здоровья, несут в мир свет и доброту, могут все желающие. Мы ждем ваши добрые истории о людях с ОВЗ на электронную почту редакции inf@bashinform.ru с пометкой «Счастье — это вместе». Истории жителей республики будут публиковаться в специальном разделе на официальном сайте ИА «Башинформ».
Проект реализуется за счет средств Фонда грантов Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ и приурочен к Году заботы о людях с ОВЗ в республике.