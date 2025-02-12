Уфимец, лишившийся ног под поездом, помогает инвалидам с протезированием

«В 23 года моя жизнь изменилась навсегда. На железнодорожной станции произошло страшное — я потерял обе ноги, когда по мне проехали пять вагонов поезда. Тогда я был уверен, что просто сломал ноги, но позже, в реанимации, я осознал всю правду. Для меня это стало сильным ударом…», — рассказывает Алексей.

Случилось это в ночь с 14 на 15 сентября 2007 года на железнодорожной станции «Тайга» в Кемеровской области. По графику стоянка должна была быть 45 минут, а вместо этого поезд простоял всего 15 минут. Леша узнал о сокращении времени стоянки, уже будучи в привокзальном магазине. Даже не успев ничего купить, он побежал к поезду, который уже трогался. Догнал! Схватился за поручень, но споткнулся и оказался под колесами набирающего ход поезда. Оставаясь в сознании, он самостоятельно дополз до перрона, где на помощь к нему пришли люди и вызвали «скорую». Очнувшись после реанимации, он не сразу понял, что перенес операцию по ампутации ног. Из-за серьезности травм врачам пришлось обрезать правую ногу выше колена, левую — чуть ниже.

Трагедия лишила парня многого, а главное — возможности вести активный образ жизни. Раньше катался на велосипеде и горных лыжах, занимался туризмом. Однако сдаваться и изменять себе Леша не собирался. Помощи ждать было не от кого. Поэтому немного погоревав и поразмыслив о своем будущем, начал осваивать протезы и вскоре снова научился ходить и даже водить автомобиль.