Уфимец с инвалидностью создал в Башкирии инклюзивный народный театр «Статус»

ИА «Башинформ» продолжает знакомить читателей с жителями республики, которые имеют ограничения по здоровью, но не ограничены в своих возможностях. Именно о таких, сильных духом, неравнодушных и активных людях медиапроект информационного агентства «Счастье — это вместе».
Сегодня герой нашего проекта — многократный чемпион и призер чемпионатов мира, Европы, России и других международных турниров по большому теннису и фехтованию на коляске, мастер спорта международного класса Марат Юсупов. Все эти титулы он завоевал, будучи прикованным к инвалидному креслу, если не считать звания мастера спорта СССР по спортивной акробатике еще в юниорском возрасте. Это увлечение впоследствии и лишило его возможности ходить.
«Во время одной из тренировок, выполняя сложный элемент, я упал с партнера и повредил позвоночник. Тогда и подумать не мог о каких-то серьезных последствиях: верил, что пронесет. Я ведь молодой, спортивный… Однако время шло и становилось понятно, спинной мозг поврежден серьезно, восстановить последствия травмы на тот момент не представлялось возможным. Так в 20 лет я оказался в инвалидном кресле», — вспоминает Марат спустя почти 35 лет.
Оказавшись в непростой ситуации, он не стал зацикливаться на проблемах со здоровьем, а направил все свои усилия на учебу в Уфимском авиационном институте.
«Я не привык сидеть без дела, поэтому учеба мне давалась легко. Правда, учился в основном, как принято сегодня говорить, дистанционно. В 90-е годы возможности самостоятельно передвигаться по городу у инвалидов-колясочников практически не было, как, впрочем, и в самом институте. Но это не помешало мне окончить вуз с красным дипломом и поступить в аспирантуру. Закончить ее мне так и не удалось: занялся предпринимательством, возглавил, созданную мной же, региональную общественную организацию инвалидов „Факел“, которая по сей день занимается правами и интересами инвалидов», — рассказывает собеседник агентства.
Через некоторое время в жизни Марата снова появился спорт. На этот раз он решил попробовать себя в теннисе на коляске и втянулся настолько, что уже более 20 лет представляет Башкирию и Россию на паралимпийских соревнованиях. Параллельно занялся фехтованием и уже через три года попал на свои первые Паралимпийские игры-2008 в Пекине. Занял шестое и одиннадцатое место. Спустя 4 года, в 2012 году уже в Лондоне поднялся до четвёртой строчки.
«Теннисом продолжаю заниматься и сегодня, состою в паралимпийской сборной страны. Но так получилось, что вместе со спортом в моей жизни появилось новое, можно даже сказать противоположное спорту, увлечение — театр. Это полностью наше совместное с режиссером Гюзель Давлетовой детище — первый и единственный в республике инклюзивный народный художественный театр „Статус“, где актеры с инвалидностью и здоровые люди репетируют и играют на одной сцене. Идея создания такого театра возникла после очередных соревнований в Москве, когда нас — паралимпийцев, пригласили принять участие в постановке театра на Таганке. Мне очень понравилась задумка и вместе с Гюзель мы приступили к ее воплощению у нас в Уфе. На будущий год уже планируем отметить первый большой десятилетний юбилей», — говорит Марат.
Сегодня на счету театра десятки спектаклей. Познакомиться с творчеством труппы или даже присоединиться к ней можно в Уфе на площадке Республиканского центра народного творчества на улице Кустарной, 17.
«На своем опыте я знаю и понимаю, насколько важно включать людей с инвалидностью в общественную жизнь, будь то спорт, театр, образование, работа или волонтерство, все что угодно. Нужно стремиться всеми способами давать им возможность жить полноценно. Поначалу к нам относились довольно снисходительно, воспринимали как кружок художественной самодеятельности. А уже после близкого знакомства понимали, что это самый настоящий театр. Конечно, мы очень хотим сохранить этот настоящий инклюзивный театр и дать ему развиваться. Ребята играют просто невероятно, буквально преображаясь на сцене», — рассказывает герой проекта «Счастье — это вместе» о своем детище.
Сегодня театр существует только благодаря энтузиазму и энергии самой труппы и редким пожертвованиям частных благотворителей и волонтеров.
«С каждым годом работать становится сложнее. Пару лет назад мы выиграли федеральный грант и на эти средства организовали гастроли со спектаклем инклюзивного народного театра, совмещённые с лекциями по доступной среде для маломобильных граждан и инвалидов. Но это не выход из ситуации, можно выиграть грант, а можно и не выиграть. Такого формата театры не должны финансироваться на конкурсной основе, это ведь полноценный театральный механизм. Поэтому даже небольшая госсубсидия на поддержку таких проектов была бы очень кстати. Тем более сейчас, когда все больше ветеранов СВО возвращаются домой. Они должны знать, куда им пойти и где найти применение своим талантам и способностям», — рассуждает руководитель.
Как руководитель региональной организации инвалидов Марат Юсупов защищает права и представляет интересы людей с ОВЗ, в том числе в качестве советника мэра Уфы по делам инвалидов, которым был до 2024 года. Его профессиональная деятельность также связана с предоставлением экспертных услуг по доступной среде. В 2012 году для привлечения внимания к защите прав инвалидов он даже выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Уфы с программой «Город для всех».
«Я придерживаюсь мнения, что доступную среду нужно развивать не только для людей с инвалидностью. Это нужно для всех маломобильных граждан, к которым относятся и пожилые люди, и мамы с колясками, и дети, – уверен мужчина. – Много лет мы говорим об установке пандусов, соответствующих нормативам, о тротуарах, которые нужно строить так, чтобы съезды с них занижались, о доступности медицинских, социальных объектов, общественного транспорта и главных транспортных узлов. И знаете, будучи уже 35 лет на коляске, мне приятно видеть, как меняется наш город в плане доступности, меняется само общество. Вместе мы должны дальше двигаться в этом направлении, чтобы сделать наш город и республику доступными для всех».
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Добавим, проект «Счастье — это вместе» ИА «Башинформ» реализуется в партнёрстве с БРОО «Деловые женщины России».
Рассказать о своих земляках, которые, несмотря на некоторые нюансы своей жизни и специфику здоровья, несут в мир свет и доброту, могут все желающие. Мы ждем ваши добрые истории о людях с ОВЗ на электронную почту редакции inf@bashinform.ru с пометкой «Счастье — это вместе». Истории жителей республики будут публиковаться в специальном разделе на официальном сайте ИА «Башинформ».
Проект реализуется за счет средств Фонда грантов Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ и приурочен к Году заботы о людях с ОВЗ в республике.