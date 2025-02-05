Уфимец с инвалидностью создал в Башкирии инклюзивный народный театр «Статус»

Через некоторое время в жизни Марата снова появился спорт. На этот раз он решил попробовать себя в теннисе на коляске и втянулся настолько, что уже более 20 лет представляет Башкирию и Россию на паралимпийских соревнованиях. Параллельно занялся фехтованием и уже через три года попал на свои первые Паралимпийские игры-2008 в Пекине. Занял шестое и одиннадцатое место. Спустя 4 года, в 2012 году уже в Лондоне поднялся до четвёртой строчки.

«Теннисом продолжаю заниматься и сегодня, состою в паралимпийской сборной страны. Но так получилось, что вместе со спортом в моей жизни появилось новое, можно даже сказать противоположное спорту, увлечение — театр. Это полностью наше совместное с режиссером Гюзель Давлетовой детище — первый и единственный в республике инклюзивный народный художественный театр „Статус“, где актеры с инвалидностью и здоровые люди репетируют и играют на одной сцене. Идея создания такого театра возникла после очередных соревнований в Москве, когда нас — паралимпийцев, пригласили принять участие в постановке театра на Таганке. Мне очень понравилась задумка и вместе с Гюзель мы приступили к ее воплощению у нас в Уфе. На будущий год уже планируем отметить первый большой десятилетний юбилей», — говорит Марат.

Сегодня на счету театра десятки спектаклей. Познакомиться с творчеством труппы или даже присоединиться к ней можно в Уфе на площадке Республиканского центра народного творчества на улице Кустарной, 17.

«На своем опыте я знаю и понимаю, насколько важно включать людей с инвалидностью в общественную жизнь, будь то спорт, театр, образование, работа или волонтерство, все что угодно. Нужно стремиться всеми способами давать им возможность жить полноценно. Поначалу к нам относились довольно снисходительно, воспринимали как кружок художественной самодеятельности. А уже после близкого знакомства понимали, что это самый настоящий театр. Конечно, мы очень хотим сохранить этот настоящий инклюзивный театр и дать ему развиваться. Ребята играют просто невероятно, буквально преображаясь на сцене», — рассказывает герой проекта «Счастье — это вместе» о своем детище.