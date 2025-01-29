Алина Чурагулова из Башкирии: Хрупкость и сила в одном человеке

В жизни каждого из нас есть люди, которые, несмотря на свои трудности, способны вдохновлять и мотивировать. Алина Чурагулова — одна из них. На первый взгляд, она может показаться хрупкой и улыбчивой девушкой, но за этой внешностью скрывается невероятная сила духа и стремление помочь другим.
Алина — инвалид по зрению. Она потеряла часть зрения еще при рождении, а полностью перестала видеть к 15 годам… Но именно этот аспект ее жизни стал основополагающим в формировании ее уникальной личности. К сожалению, многие жаждут проявления жалости, когда встречают людей с ограниченными возможностями. Однако Алина предпочитает идти другим путем — помогать людям на своем примере, показывая, что ограничения существуют только в нашем восприятии. Она принимает участие в многочисленных мероприятиях, направленных на поддержку людей с ограниченными возможностями, и активно делится своим опытом в социальных сетях, где вместе с мужем рассказывает о своей жизни, семье, увлечениях.
«Я выросла в семье, которая всегда поддерживала меня. С раннего возраста родители прививали мне моральные ценности, уважение к окружающим и понимание, что жизнь — это не только борьба, но и возможность. Каждый период моей жизни — это шаг к пониманию того, что важно не отсутствие трудностей, а умение их преодолевать», — говорит героиня проекта «Счастье — это вместе».
Беззаботное детство в родной деревне Новобалтачево Чекмагушевского района, учеба в Уфимской коррекционной школе-интернате № 28 для слепых и слабовидящих, поступление в университет, замужество и материнство… За свои 27 лет Алина добилась больше, чем ее вполне здоровые сверстники.
«Нельзя сказать, что все это далось мне легко. Это результат каждодневного труда, усилия над собой, — продолжает собеседница агентства. — Еще во время учебы в деревне в начальной школе я была круглой отличницей, стремилась быть лучшей, несмотря на слабое зрение. Мой первый педагог Ильсияр Исламова, которой я очень благодарна, специально для меня распечатывала материал более крупным шрифтом. В пятом классе стала замечать, что не поспеваю за одноклассниками, чему очень расстраивалась. Да и такого индивидуального отношения со стороны учителей уже не было».
Тогда Алина сама предложила родителям устроить ее в коррекционную школу. Энергичная и нацеленная на успех девочка быстро освоилась в специализированных условиях. Учеба давалась ей легко, а все остальное время она посвящала спорту и творчеству, где также добилась значительных результатов. Становилась призером всероссийских соревнований по легкой атлетике, лыжам, шашкам. Параллельно осваивала азы игры на баяне при Детской музыкальной школе № 1 им. Н. Сабитова. Тогда же познакомилась с ныне покойным композитором Салаватом Низаметдиновым, который был одним из ее педагогов.
«Мы не только учились, но и много общались с Салаватом Ахмадеевичем. Он был человеком очень тонкой души, всегда внимательный, заботливый. Настраивал меня на правильный лад, призывал не полагаться на остаточное зрение, которое могло в любой момент сойти на нет, а учиться жить самостоятельно, ориентироваться в пространстве и перемещаться по городу, не полагаясь на глаза. Так и случилось, к 9 классу я окончательно ослепла. Но само окружение, в котором я к тому времени жила, и поддержка опытных педагогов помогли мне достойно справиться с этой непростой ситуацией. К тому же горевать у меня просто не было времени, каждая минута жизни в интернате была расписана», — вспоминает она.
Студенческая жизнь привнесла в жизнь молодой девушки новые яркие краски, волнующие знакомства, общение с интересными людьми. И здесь она проявила свою индивидуальность и фанатичное стремление к получению знаний. Уже во время учебы на 2 курсе она стала соавтором учебного пособия по изучению древней башкирской письменности, адаптированного для незрячих студентов.
Как известно, студенчество — самое время любить и быть любимой. Алина не стала исключением, вскоре после поступления в университет у нее завязались романтические отношения со своим будущим супругом Рустамом Чурагуловым, своим одноклассником по коррекционной школе, также студентом педуниверситета.
«Мы были знакомы еще с пятого класса, но чувства появились позже. Уже на третьем курсе одной из первых в группе я выскочила замуж, а к окончанию университета готовилась впервые стать мамой», — смеется Алина.
Сейчас в семье подрастают двое детей: 4-летняя дочь Руфина и двухлетний сын Рамзиль. Оба ребенка родились без проблем со зрением. Молодые родители проживают в отдельной уютной квартире в микрорайоне «Цветы Башкирии», где все продумано до мелочей. Начиная от системы освещения и заканчивая извещателями о возможном затоплении. В социальных сетях Алина и Рустам активно обсуждают доступные технологии, которые делают быт незрячих родителей менее обременительным. Они делятся рекомендациями по использованию умных устройств, которые помогают в ежедневных задачах, таких как приготовление пищи, уборка и забота о детях. Их подход не только информативен, но и мотивирует людей верить в собственные силы.
Неудивительно, что уфимская пара популярна в соцсетях — общее число их подписчиков около 90 тысяч. Причем съёмкой и монтажом видео супруги занимаются сами с помощью специализированных программ.
Молодые родители являются не только примером для своих детей, но и искренними источниками вдохновения для многих людей вокруг. Их семья, несмотря на трудности, борется с предвзятыми стереотипами и показывает, что можно жить активной и полноценной жизнью. Она показывает, что каждый из нас может вдохновлять, помогать другим, даже если кажется, что жизнь ставит нас в невыгодное положение.
Сейчас 27-летние супруги планируют найти официальную работу. Содержать семью на социальные пособия непросто. У обоих есть высшее образование. Алина — учитель башкирского языка и физкультуры, а Рустам — преподаватель информатики.
«Инвалидам по зрению практически невозможно найти работу. Многие работодатели воспринимают нас как дополнительные юридические трудности. Часто их пугает необходимость адаптировать офис, рабочее место под инвалида. Да и наши профессиональные навыки, видимо, вызывают вопросы, мы же не видим, — рассуждает девушка. – Признаю, как педагогу мне будет сложно работать в обычной школе со зрячими детьми, но в специализированных учебных заведениях такие специалисты нужны и их не хватает. Даже если взять Рустама, он мог бы вести курсы компьютерной грамотности для незрячих. С юности будучи лишенным возможности видеть, он освоил эту сферу и уже как дипломированный педагог может доступно донести свои знания до других».
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Добавим, проект «Счастье — это вместе» ИА «Башинформ» реализуется в партнёрстве с БРОО «Деловые женщины России».
Рассказать о своих земляках, которые, несмотря на некоторые нюансы своей жизни и специфику здоровья, несут в мир свет и доброту, могут все желающие. Мы ждем ваши добрые истории о людях с ОВЗ на электронную почту редакции inf@bashinform.ru с пометкой «Счастье — это вместе». Истории жителей республики будут публиковаться в специальном разделе на официальном сайте ИА «Башинформ».
Проект реализуется за счет средств Фонда грантов Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ и приурочен к Году заботы о людях с ОВЗ в республике.