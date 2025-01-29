Алина Чурагулова из Башкирии: Хрупкость и сила в одном человеке

Беззаботное детство в родной деревне Новобалтачево Чекмагушевского района, учеба в Уфимской коррекционной школе-интернате № 28 для слепых и слабовидящих, поступление в университет, замужество и материнство… За свои 27 лет Алина добилась больше, чем ее вполне здоровые сверстники.

«Нельзя сказать, что все это далось мне легко. Это результат каждодневного труда, усилия над собой, — продолжает собеседница агентства. — Еще во время учебы в деревне в начальной школе я была круглой отличницей, стремилась быть лучшей, несмотря на слабое зрение. Мой первый педагог Ильсияр Исламова, которой я очень благодарна, специально для меня распечатывала материал более крупным шрифтом. В пятом классе стала замечать, что не поспеваю за одноклассниками, чему очень расстраивалась. Да и такого индивидуального отношения со стороны учителей уже не было».

Тогда Алина сама предложила родителям устроить ее в коррекционную школу. Энергичная и нацеленная на успех девочка быстро освоилась в специализированных условиях. Учеба давалась ей легко, а все остальное время она посвящала спорту и творчеству, где также добилась значительных результатов. Становилась призером всероссийских соревнований по легкой атлетике, лыжам, шашкам. Параллельно осваивала азы игры на баяне при Детской музыкальной школе № 1 им. Н. Сабитова. Тогда же познакомилась с ныне покойным композитором Салаватом Низаметдиновым, который был одним из ее педагогов.

«Мы не только учились, но и много общались с Салаватом Ахмадеевичем. Он был человеком очень тонкой души, всегда внимательный, заботливый. Настраивал меня на правильный лад, призывал не полагаться на остаточное зрение, которое могло в любой момент сойти на нет, а учиться жить самостоятельно, ориентироваться в пространстве и перемещаться по городу, не полагаясь на глаза. Так и случилось, к 9 классу я окончательно ослепла. Но само окружение, в котором я к тому времени жила, и поддержка опытных педагогов помогли мне достойно справиться с этой непростой ситуацией. К тому же горевать у меня просто не было времени, каждая минута жизни в интернате была расписана», — вспоминает она.