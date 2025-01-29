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29 Января , 12:31
Счастье - это вместе

Алина Чурагулова из Башкирии: Хрупкость и сила в одном человеке

ИА «Башинформ»
Фото:ИА «Башинформ»

В жизни каждого из нас есть люди, которые, несмотря на свои трудности, способны вдохновлять и мотивировать. Алина Чурагулова — одна из них. На первый взгляд, она может показаться хрупкой и улыбчивой девушкой, но за этой внешностью скрывается невероятная сила духа и стремление помочь другим.

Алина — инвалид по зрению. Она потеряла часть зрения еще при рождении, а полностью перестала видеть к 15 годам… Но именно этот аспект ее жизни стал основополагающим в формировании ее уникальной личности. К сожалению, многие жаждут проявления жалости, когда встречают людей с ограниченными возможностями. Однако Алина предпочитает идти другим путем — помогать людям на своем примере, показывая, что ограничения существуют только в нашем восприятии. Она принимает участие в многочисленных мероприятиях, направленных на поддержку людей с ограниченными возможностями, и активно делится своим опытом в социальных сетях, где вместе с мужем рассказывает о своей жизни, семье, увлечениях.

страница героини «ВКонтакте»
страница героини «ВКонтакте»
страница героини «ВКонтакте»
страница героини «ВКонтакте»
страница героини «ВКонтакте»
страница героини «ВКонтакте»
страница героини «ВКонтакте»
страница героини «ВКонтакте»
страница героини «ВКонтакте»
страница героини «ВКонтакте»
страница героини «ВКонтакте»
страница героини «ВКонтакте»
страница героини «ВКонтакте»
страница героини «ВКонтакте»
Фото:страница героини «ВКонтакте»

«Я выросла в семье, которая всегда поддерживала меня. С раннего возраста родители прививали мне моральные ценности, уважение к окружающим и понимание, что жизнь — это не только борьба, но и возможность. Каждый период моей жизни — это шаг к пониманию того, что важно не отсутствие трудностей, а умение их преодолевать», — говорит героиня проекта «Счастье — это вместе».

ИА «Башинформ»
ИА «Башинформ»
ИА «Башинформ»
ИА «Башинформ»
Фото:ИА «Башинформ»

Беззаботное детство в родной деревне Новобалтачево Чекмагушевского района, учеба в Уфимской коррекционной школе-интернате № 28 для слепых и слабовидящих, поступление в университет, замужество и материнство… За свои 27 лет Алина добилась больше, чем ее вполне здоровые сверстники.

«Нельзя сказать, что все это далось мне легко. Это результат каждодневного труда, усилия над собой, — продолжает собеседница агентства. — Еще во время учебы в деревне в начальной школе я была круглой отличницей, стремилась быть лучшей, несмотря на слабое зрение. Мой первый педагог Ильсияр Исламова, которой я очень благодарна, специально для меня распечатывала материал более крупным шрифтом. В пятом классе стала замечать, что не поспеваю за одноклассниками, чему очень расстраивалась. Да и такого индивидуального отношения со стороны учителей уже не было».

Тогда Алина сама предложила родителям устроить ее в коррекционную школу. Энергичная и нацеленная на успех девочка быстро освоилась в специализированных условиях. Учеба давалась ей легко, а все остальное время она посвящала спорту и творчеству, где также добилась значительных результатов. Становилась призером всероссийских соревнований по легкой атлетике, лыжам, шашкам. Параллельно осваивала азы игры на баяне при Детской музыкальной школе № 1 им. Н. Сабитова. Тогда же познакомилась с ныне покойным композитором Салаватом Низаметдиновым, который был одним из ее педагогов.

«Мы не только учились, но и много общались с Салаватом Ахмадеевичем. Он был человеком очень тонкой души, всегда внимательный, заботливый. Настраивал меня на правильный лад, призывал не полагаться на остаточное зрение, которое могло в любой момент сойти на нет, а учиться жить самостоятельно, ориентироваться в пространстве и перемещаться по городу, не полагаясь на глаза. Так и случилось, к 9 классу я окончательно ослепла. Но само окружение, в котором я к тому времени жила, и поддержка опытных педагогов помогли мне достойно справиться с этой непростой ситуацией. К тому же горевать у меня просто не было времени, каждая минута жизни в интернате была расписана», — вспоминает она.

ИА «Башинформ»
Фото:ИА «Башинформ»

Студенческая жизнь привнесла в жизнь молодой девушки новые яркие краски, волнующие знакомства, общение с интересными людьми. И здесь она проявила свою индивидуальность и фанатичное стремление к получению знаний. Уже во время учебы на 2 курсе она стала соавтором учебного пособия по изучению древней башкирской письменности, адаптированного для незрячих студентов.

Как известно, студенчество — самое время любить и быть любимой. Алина не стала исключением, вскоре после поступления в университет у нее завязались романтические отношения со своим будущим супругом Рустамом Чурагуловым, своим одноклассником по коррекционной школе, также студентом педуниверситета.

страница героини «ВКонтакте»
Фото:страница героини «ВКонтакте»

«Мы были знакомы еще с пятого класса, но чувства появились позже. Уже на третьем курсе одной из первых в группе я выскочила замуж, а к окончанию университета готовилась впервые стать мамой», — смеется Алина.

Сейчас в семье подрастают двое детей: 4-летняя дочь Руфина и двухлетний сын Рамзиль. Оба ребенка родились без проблем со зрением. Молодые родители проживают в отдельной уютной квартире в микрорайоне «Цветы Башкирии», где все продумано до мелочей. Начиная от системы освещения и заканчивая извещателями о возможном затоплении. В социальных сетях Алина и Рустам активно обсуждают доступные технологии, которые делают быт незрячих родителей менее обременительным. Они делятся рекомендациями по использованию умных устройств, которые помогают в ежедневных задачах, таких как приготовление пищи, уборка и забота о детях. Их подход не только информативен, но и мотивирует людей верить в собственные силы.

Неудивительно, что уфимская пара популярна в соцсетях — общее число их подписчиков около 90 тысяч. Причем съёмкой и монтажом видео супруги занимаются сами с помощью специализированных программ.

Молодые родители являются не только примером для своих детей, но и искренними источниками вдохновения для многих людей вокруг. Их семья, несмотря на трудности, борется с предвзятыми стереотипами и показывает, что можно жить активной и полноценной жизнью. Она показывает, что каждый из нас может вдохновлять, помогать другим, даже если кажется, что жизнь ставит нас в невыгодное положение.

ИА «Башинформ»
Фото:ИА «Башинформ»

Сейчас 27-летние супруги планируют найти официальную работу. Содержать семью на социальные пособия непросто. У обоих есть высшее образование. Алина — учитель башкирского языка и физкультуры, а Рустам — преподаватель информатики.

«Инвалидам по зрению практически невозможно найти работу. Многие работодатели воспринимают нас как дополнительные юридические трудности. Часто их пугает необходимость адаптировать офис, рабочее место под инвалида. Да и наши профессиональные навыки, видимо, вызывают вопросы, мы же не видим, — рассуждает девушка. – Признаю, как педагогу мне будет сложно работать в обычной школе со зрячими детьми, но в специализированных учебных заведениях такие специалисты нужны и их не хватает. Даже если взять Рустама, он мог бы вести курсы компьютерной грамотности для незрячих. С юности будучи лишенным возможности видеть, он освоил эту сферу и уже как дипломированный педагог может доступно донести свои знания до других».

ИА «Башинформ»
Фото:ИА «Башинформ»

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Добавим, проект «Счастье — это вместе» ИА «Башинформ» реализуется в партнёрстве с БРОО «Деловые женщины России».

Рассказать о своих земляках, которые, несмотря на некоторые нюансы своей жизни и специфику здоровья, несут в мир свет и доброту, могут все желающие. Мы ждем ваши добрые истории о людях с ОВЗ на электронную почту редакции inf@bashinform.ru с пометкой «Счастье — это вместе». Истории жителей республики будут публиковаться в специальном разделе на официальном сайте ИА «Башинформ».

Проект реализуется за счет средств Фонда грантов Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ и приурочен к Году заботы о людях с ОВЗ в республике.

Автор:Альфия Аглиуллина
Теги:грантырбсмигрантырбфсгорб
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