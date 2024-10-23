Программист из Башкирии изобрел электромобиль для людей с ОВЗ

«ibolid» — проект суперсовременного электротранспорта для людей с ограниченными возможностями здоровья. Электромобиль предлагает инновационную функцию: выдвигающееся кресло, специально разработанное для удобства пользователя. Кресло позволяет человеку с трудностями передвижения максимально комфортно разместиться и, самое главное, безопасно путешествовать. Управлять электромобилем можно с помощью джойстика-манипулятора, это еще одно преимущество данного транспортного средства. Идея актуальна предпосылками технологического развития, городской мобильностью, повышения качества жизни людей с инвалидностью и возможностью получения медицинской и социальной выгоды.
Автор идеи — молодой программист из Уфы Ильгиз Фазлыев. С самого детства он передвигается на инвалидной коляске и очень хорошо знает, с какими трудностями приходится сталкиваться владельцам этого средства реабилитации. Конструктор-самоучка вложил в идею не только все свои знания и компетенции, но и взял на себя сложнейшую задачу по его воплощению в жизнь.
Во дворе своего дома он построил цех, в котором с помощью небольшого штата сотрудников - инженера, программиста, проектировщика, приступил к работе по изготовлению первых образцов тех самых «крутых» инвалидных колясок. Спустя некоторое время пришли и первые результаты — проект «ibolid» стал победителем форумов — «Сильные идеи для нового времени» и «Сильные идеи для страны». И все это благодаря самоотверженной работе и смелым решениям.
«Электрическая инвалидная коляска для меня — основной инструмент для перемещения. Живу я за городом в поселке и выбраться за его приделы довольно затруднительно, так как присутствует грунтовая дорога с неровностями и камнями. Мне нужна была коляска повышенной проходимости. И я подумал, почему бы не попробовать сделать свою коляску, — рассказывает автор проекта. — С самого детства мама воспитывала меня самодостаточным, сильным духом человеком. Она всегда говорила мне: „У тебя все получится. Ты справишься“. Именно ее вера в мои способности, наверное, стала фундаментом для проекта. Я получил домашнее образование, поступил учиться в Уфимский нефтяной университет. Специальность выбирал осознанно, думая, чем буду полезен людям и как буду зарабатывать, имея инвалидность».
Будучи студентом, Ильгиз уже зарабатывал себе на жизнь на местном телеканале и не зависел от родных. Сейчас он успешный программист, мастер своего дела, сотрудник московской компании и главный спонсор своего проекта «ibolid». В планах молодого и амбициозного изобретателя масштабировать проект, чтобы возможностями электромобиля могли воспользоваться все, кому это необходимо, так как главная цель проекта — приносить пользу людям, сделать жизнь людей с инвалидностью более яркой, интересной, мобильной.
Вдохновленный добрыми побуждениями, Ильгиз никогда не сидит без дела. Он всегда в движении и с оптимизмом смотрит в будущее.
«Мы уже получили первый образец и на данный момент дорабатываем его. Сам же тестирую электроколяску и вношу коррективы для ее дальнейшего совершенствования. Работа продолжается и нам еще многое предстоит сделать», — говорит участник проекта «Счастье — это вместе».
Мы желаем Ильгизу Фазлыеву успешной реализации его планов и не сомневаемся, что еще услышим его имя, как автора проекта электромобиля, запущенного в массовое производство для всех людей с ограниченными возможностями.
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В рамках проекта «Счастье — это вместе» ИА «Башинформ» продолжает собирать в свою копилку истории о жителях республики, которые имеют ограничения по здоровью, но не ограничены в своих возможностях. Проект реализуется в партнёрстве с БРОО «Деловые женщины России».
Рассказать о своих земляках, которые, несмотря на некоторые нюансы своей жизни и специфику здоровья, несут в мир свет и доброту, могут все желающие. Мы ждем ваши добрые истории о людях с ОВЗ на электронную почту редакции inf@bashinform.ru с пометкой «Счастье — это вместе». Истории жителей республики будут публиковаться в специальном разделе на официальном сайте ИА «Башинформ».
Проект реализуется за счет средств Фонда грантов Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ и приурочен к Году заботы о людях с ОВЗ в республике.