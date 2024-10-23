Программист из Башкирии изобрел электромобиль для людей с ОВЗ

«ibolid» — проект суперсовременного электротранспорта для людей с ограниченными возможностями здоровья. Электромобиль предлагает инновационную функцию: выдвигающееся кресло, специально разработанное для удобства пользователя. Кресло позволяет человеку с трудностями передвижения максимально комфортно разместиться и, самое главное, безопасно путешествовать. Управлять электромобилем можно с помощью джойстика-манипулятора, это еще одно преимущество данного транспортного средства. Идея актуальна предпосылками технологического развития, городской мобильностью, повышения качества жизни людей с инвалидностью и возможностью получения медицинской и социальной выгоды.

Автор идеи — молодой программист из Уфы Ильгиз Фазлыев. С самого детства он передвигается на инвалидной коляске и очень хорошо знает, с какими трудностями приходится сталкиваться владельцам этого средства реабилитации. Конструктор-самоучка вложил в идею не только все свои знания и компетенции, но и взял на себя сложнейшую задачу по его воплощению в жизнь.