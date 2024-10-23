Новости Башкортостана и Уфы
79.62
-0.04
90.9
+0.44
64.58
+0.31
21+ °C
Ясно
Идеи - в делоСчастье - это вместеЗдоровый выбор
ПолитикаЭкономикаОбществоМедицинаОбразованиеСпортПроисшествияКультураАналитикаТочка зрения
Все новости
Общество
23 Октября 2024, 11:56
Счастье - это вместе

Программист из Башкирии изобрел электромобиль для людей с ОВЗ

ИА «Башинформ» Ильгиз Фазлыев - герой проекта «Счастье — это вместе».
Ильгиз Фазлыев - герой проекта «Счастье — это вместе».Фото:ИА «Башинформ»

«ibolid» — проект суперсовременного электротранспорта для людей с ограниченными возможностями здоровья. Электромобиль предлагает инновационную функцию: выдвигающееся кресло, специально разработанное для удобства пользователя. Кресло позволяет человеку с трудностями передвижения максимально комфортно разместиться и, самое главное, безопасно путешествовать. Управлять электромобилем можно с помощью джойстика-манипулятора, это еще одно преимущество данного транспортного средства. Идея актуальна предпосылками технологического развития, городской мобильностью, повышения качества жизни людей с инвалидностью и возможностью получения медицинской и социальной выгоды.

Автор идеи — молодой программист из Уфы Ильгиз Фазлыев. С самого детства он передвигается на инвалидной коляске и очень хорошо знает, с какими трудностями приходится сталкиваться владельцам этого средства реабилитации. Конструктор-самоучка вложил в идею не только все свои знания и компетенции, но и взял на себя сложнейшую задачу по его воплощению в жизнь.

ИА «Башинформ»
ИА «Башинформ»
ИА «Башинформ»
ИА «Башинформ»
ИА «Башинформ»
ИА «Башинформ»
ИА «Башинформ»
ИА «Башинформ»
ИА «Башинформ»
ИА «Башинформ»
Фото:ИА «Башинформ»

Во дворе своего дома он построил цех, в котором с помощью небольшого штата сотрудников - инженера, программиста, проектировщика, приступил к работе по изготовлению первых образцов тех самых «крутых» инвалидных колясок. Спустя некоторое время пришли и первые результаты — проект «ibolid» стал победителем форумов — «Сильные идеи для нового времени» и «Сильные идеи для страны». И все это благодаря самоотверженной работе и смелым решениям.

ИА «Башинформ»
ИА «Башинформ»
ИА «Башинформ»
ИА «Башинформ»
Фото:ИА «Башинформ»

«Электрическая инвалидная коляска для меня — основной инструмент для перемещения. Живу я за городом в поселке и выбраться за его приделы довольно затруднительно, так как присутствует грунтовая дорога с неровностями и камнями. Мне нужна была коляска повышенной проходимости. И я подумал, почему бы не попробовать сделать свою коляску, — рассказывает автор проекта. — С самого детства мама воспитывала меня самодостаточным, сильным духом человеком. Она всегда говорила мне: „У тебя все получится. Ты справишься“. Именно ее вера в мои способности, наверное, стала фундаментом для проекта. Я получил домашнее образование, поступил учиться в Уфимский нефтяной университет. Специальность выбирал осознанно, думая, чем буду полезен людям и как буду зарабатывать, имея инвалидность».

ИА «Башинформ»
Фото:ИА «Башинформ»

Будучи студентом, Ильгиз уже зарабатывал себе на жизнь на местном телеканале и не зависел от родных. Сейчас он успешный программист, мастер своего дела, сотрудник московской компании и главный спонсор своего проекта «ibolid». В планах молодого и амбициозного изобретателя масштабировать проект, чтобы возможностями электромобиля могли воспользоваться все, кому это необходимо, так как главная цель проекта — приносить  пользу людям, сделать жизнь людей с инвалидностью более яркой, интересной, мобильной.

Вдохновленный добрыми побуждениями, Ильгиз никогда не сидит без дела. Он всегда в движении и с оптимизмом смотрит в будущее.

ИА «Башинформ»
Фото:ИА «Башинформ»

«Мы уже получили первый образец и на данный момент дорабатываем его. Сам же тестирую электроколяску и вношу коррективы для ее дальнейшего совершенствования. Работа продолжается и нам еще многое предстоит сделать», — говорит участник проекта «Счастье — это вместе».

Мы желаем Ильгизу Фазлыеву успешной реализации его планов и не сомневаемся, что еще услышим его имя, как автора проекта электромобиля, запущенного в массовое производство для всех людей с ограниченными возможностями.

    *     *     *

В рамках проекта «Счастье — это вместе» ИА «Башинформ» продолжает собирать в свою копилку истории о жителях республики, которые имеют ограничения по здоровью, но не ограничены в своих возможностях. Проект реализуется в партнёрстве с БРОО «Деловые женщины России».

Рассказать о своих земляках, которые, несмотря на некоторые нюансы своей жизни и специфику здоровья, несут в мир свет и доброту, могут все желающие. Мы ждем ваши добрые истории о людях с ОВЗ на электронную почту редакции inf@bashinform.ru с пометкой «Счастье — это вместе». Истории жителей республики будут публиковаться в специальном разделе на официальном сайте ИА «Башинформ».

Проект реализуется за счет средств Фонда грантов Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ и приурочен к Году заботы о людях с ОВЗ в республике.

Автор:Альфия Аглиуллина
Теги:смигрантырбгрантырбфсгорб
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2025 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru