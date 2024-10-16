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16 Октября 2024, 12:45
Счастье - это вместе

Зоя Попова: «Волонтерство – это состояние души»

ИА «Башинформ» Зоя Попова, героиня проекта «Счастье - это вместе».
Зоя Попова, героиня проекта «Счастье - это вместе».Фото:ИА «Башинформ»

В обществе сложилось устойчивое мнение, что людей с инвалидностью надо оберегать, все решать за них, не давая делать что-либо самостоятельно. Проект ИА «Башинформ» «Счастье — это вместе» меняет это представление — наши герои сами помогают другим.

К примеру, волонтер Зоя Попова из Уфы. В свои 38 лет она стала студенткой колледжа Уфимского филиала Финансового университета при правительстве России. И это при том, что она мама двоих детей.

ИА «Башинформ»
Фото:ИА «Башинформ»

Помимо учебы Зоя подрабатывает администратором бассейна в финтес-клубе, ведь жить на одну пенсию по инвалидности сложно. Кроме того, за отзывчивость и добросердечность ее часто приглашают в качестве волонтера на различные инклюзивные мероприятия для взрослых и детей.

«Последний раз помогала провести городской инклюзивный этнокультурный фестиваль „У солнца на ладошке“.  В рамках фестиваля проходил кулинарный мастер-класс для детей с ОВЗ. На кухне с детьми забот достаточно, а мне возиться с детьми не в новинку: кому-то фартук подвязала, кого-то подбодрила, где-то прибрала, вот и вся моя работа», — скромничает наша собеседница.

Но на этом не все, на протяжении нескольких лет Зоя бескорыстно помогает сообществу «Мы поможем. Уфа» во «ВКонтакте» собирать средства и необходимые вещи нуждающимся. Она распространяет информацию в соцсетях, а затем сама выезжает по адресам и собирает пожертвования. Часто на ее странице в соцсетях можно также заметить посты о поисках нового дома для брошенных животных.

ИА «Башинформ»
Фото:ИА «Башинформ»

«Вообще, волонтерство – это состояние души. С юных лет я была очень активной, общительной, участвовала в молодежных проектах, выступала на форумах и мечтала о политической карьере. Но внезапно проявилось заболевание, связанное с ментальным расстройством. Некоторое время вынуждена была приостановить свою социальную активность. Но моя деятельная натура не давала мне покоя… Тогда я сама нуждалась в помощи и поддержке и навстречу мне пришли волонтеры. После знакомства с лидером и идейным вдохновителем сообщества "Мы поможем. Уфа" и тесного общения с волонтерами я поняла, что должна быть вместе с ними», — говорит героиня проекта.

Важно, что Зоя открыто говорит о своем заболевании. После случившегося она следит за своим здоровьем, занимается спортом, ежемесячно посещает своего врача. Бытует мнение, что люди с ментальной инвалидностью не способны почти ни на какую работу и что, напротив, именно они нуждаются в опеке. Но это не так. Многие люди, имеющие инвалидность, могут участвовать в различных видах деятельности и яркий тому пример история Зои Поповой.

ИА «Башинформ»
ИА «Башинформ»
ИА «Башинформ»
ИА «Башинформ»
ИА «Башинформ»
ИА «Башинформ»
Фото:ИА «Башинформ»

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В рамках проекта «Счастье — это вместе» ИА «Башинформ» продолжает собирать в свою копилку истории о жителях республики, которые имеют ограничения по здоровью, но не ограничены в своих возможностях. Проект реализуется в партнёрстве с БРОО «Деловые женщины России».

Рассказать о своих земляках, которые, несмотря на некоторые нюансы своей жизни и специфику здоровья, несут в мир свет и доброту, могут все желающие. Мы ждем ваши добрые истории о людях с ОВЗ на электронную почту редакции inf@bashinform.ru с пометкой «Счастье — это вместе». Истории жителей республики будут публиковаться в специальном разделе на официальном сайте ИА «Башинформ».

Проект реализуется за счет средств Фонда грантов Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ и приурочен к Году заботы о людях с ОВЗ в РБ.

Автор:Альфия Аглиуллина
Теги:фсгорбсмигрантырбгрантырб
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