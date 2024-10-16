Зоя Попова: «Волонтерство – это состояние души»

Помимо учебы Зоя подрабатывает администратором бассейна в финтес-клубе, ведь жить на одну пенсию по инвалидности сложно. Кроме того, за отзывчивость и добросердечность ее часто приглашают в качестве волонтера на различные инклюзивные мероприятия для взрослых и детей.

«Последний раз помогала провести городской инклюзивный этнокультурный фестиваль „У солнца на ладошке“. В рамках фестиваля проходил кулинарный мастер-класс для детей с ОВЗ. На кухне с детьми забот достаточно, а мне возиться с детьми не в новинку: кому-то фартук подвязала, кого-то подбодрила, где-то прибрала, вот и вся моя работа», — скромничает наша собеседница.

Но на этом не все, на протяжении нескольких лет Зоя бескорыстно помогает сообществу «Мы поможем. Уфа» во «ВКонтакте» собирать средства и необходимые вещи нуждающимся. Она распространяет информацию в соцсетях, а затем сама выезжает по адресам и собирает пожертвования. Часто на ее странице в соцсетях можно также заметить посты о поисках нового дома для брошенных животных.