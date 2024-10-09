Жительница Башкирии рассказала о жизни после ДТП

В 2011 году Вероника Иванова из села Месягутово попала в ДТП. 23-летняя девушка получила тяжелейшие травмы: открытые переломы руки и ноги, серьезные травмы внутренних органов. Около года она была прикована к постели и только благодаря любви и заботе своих самых близких людей, мамы и бабушки, а также своему упорству и жизнелюбию снова встала на ноги.
«Самое сложное было — потерять счастливое будущее. Осознать, что в один миг из здоровой и успешной девушки я стала инвалидом», — говорит Вероника. На тот момент она окончила колледж, вуз и успешно работала заместителем главного бухгалтера в крупной компании.
Упорство Вероники, поддержка родителей и старания врачей дали свои результаты. Спустя некоторое время она начала передвигаться на инвалидной коляске. Дальше — больше, в результате грамотной реабилитации девушка начала делать первые шаги, выполнять повседневные дела.
«У меня сейчас 3-я группа инвалидности. Хожу медленно с тростью, остался дефект речи, левая кисть руки почти не работает. Несмотря на все трудности, я — мама, и моей доченьке сейчас 3,5 года, — поделилась героиня проекта „Счастье — это вместе“. — Долгое время я боролась и продолжала идти к своей мечте. Каждый шаг был для меня целенаправленным, каждое усилие приближало меня к исполнению заветного желания. Старалась не поддаваться сомнениям и отчаянию, шла с полной самоотдачей и уверенностью. Были изматывающие каждодневные физические тренировки, но я не сдалась, верила в улучшение здоровья. И у меня получилось сделать невозможное возможным. Я заново научилась ходить, разговаривать… А самое главное, я начала делиться своим опытом и помогать другим людям в сложной ситуации».
Сейчас Веронике 36 лет. Ее жизнелюбию можно позавидовать — она ведет свой блог, увлекается психологией, участвует в различных социальных мероприятиях и является одним из организаторов клуба общения «С тобой — МЫ» в Дуванском районе. Клуб был создан в 2024 году в сотрудничестве с директором КДЦ Аленой Ковалевской и руководителем ЦРЛ «Академия успеха» Ларисой Чунаревой с целью оказания социально-психологической помощи.
«Я живу активной жизнью. Веду свой блог, так как очень хочется помочь и другим людям, которые оказались в сложной ситуации. В нашем клубе мы с моей командой помогаем и поддерживаем людей с ограниченными возможностями, людей, попавших в сложные жизненные ситуации. В клубе есть свой профессиональный психолог, который проводит с нами тренинги по коррекции эмоционального состояния. Также мы проводим совместные мероприятия социальной направленности, вместе занимаемся спортом, посещаем концерты, рисуем, делаем поделки, участвуем в соревнованиях и даже создали свою команду КВН», — рассказала она.
Несмотря на то, что клуб существует меньше года, его активисты трижды организовали сбор средств на реабилитацию жителей района с ОВЗ. Таким образом они смогли помочь приобрести электроколяску для одного из участников клуба и его жизнь изменилась в лучшую сторону. Дважды команда клуба под названием «О Дуванчики» участвовала в межрайонной игре КВН, выезжала на фестиваль «Ломая барьеры».
Кроме того, участники клуба стали инициаторами благоустройства территории местного родника.
«На наш призыв откликнулись односельчане и предприниматели. Была острая необходимость заменить деревянный мостик. Общими усилиями набралось 52 тысячи рублей, на эти деньги буквально неделю назад были проведены ремонтные работы. Заменен деревянный мостик на рифлёную железную решётку, теперь люди смело, не боясь упасть, ходят по ней, и набирают святую воду. Родник находится на живописном месте и очень хочется, чтобы этот ключик стал красивой достопримечательностью нашего района. Мы периодически ездим туда, чтобы поддерживать чистоту, косим траву, сажаем цветы, убираем мусор, очищаем сам родник от грязи и застоев. Жизнь налаживается и я рада, что в ней есть место творчеству, смеху и добру», — говорит Вероника.
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В рамках проекта «Счастье — это вместе» ИА «Башинформ» продолжает собирать в свою копилку истории о жителях республики, которые имеют ограничения по здоровью, но не ограничены в своих возможностях. Проект реализуется в партнёрстве с БРОО «Деловые женщины России».
Рассказать о своих земляках, которые, несмотря на некоторые нюансы своей жизни и специфику здоровья, несут в мир свет и доброту, могут все желающие. Мы ждем ваши добрые истории о людях с ОВЗ на электронную почту редакции inf@bashinform.ru с пометкой «Счастье — это вместе». Истории жителей республики будут публиковаться в специальном разделе на официальном сайте ИА «Башинформ».
Проект реализуется за счет средств Фонда грантов Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ и приурочен к Году заботы о людях с ОВЗ в РБ.