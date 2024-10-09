Жительница Башкирии рассказала о жизни после ДТП

В 2011 году Вероника Иванова из села Месягутово попала в ДТП. 23-летняя девушка получила тяжелейшие травмы: открытые переломы руки и ноги, серьезные травмы внутренних органов. Около года она была прикована к постели и только благодаря любви и заботе своих самых близких людей, мамы и бабушки, а также своему упорству и жизнелюбию снова встала на ноги.

«Самое сложное было — потерять счастливое будущее. Осознать, что в один миг из здоровой и успешной девушки я стала инвалидом», — говорит Вероника. На тот момент она окончила колледж, вуз и успешно работала заместителем главного бухгалтера в крупной компании.

Упорство Вероники, поддержка родителей и старания врачей дали свои результаты. Спустя некоторое время она начала передвигаться на инвалидной коляске. Дальше — больше, в результате грамотной реабилитации девушка начала делать первые шаги, выполнять повседневные дела.