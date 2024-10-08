В Уфе состоится Фестиваль «Уфимское ожерелье» по велоспорту

По итогам соревнований будут выявлены члены сборной Республики Башкортостан для участия во всероссийских соревнованиях по маунтинбайку, а также будут присвоены спортивные разряды.
Программа соревнований:
Суббота, 12 октября:
Организатором соревнований выступает Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Уфы совместно с Федерацией велоспорта Республики Башкортостан. Генеральный партнер мероприятия - АО «Альфа банк».
Мероприятие бесплатное для всех желающих.
Предварительная регистрация обязательна здесь https://velorb.ru/mtb. Регистрация закроется 11 октября в 15:00.
Подробности по телефону: 279-11-86