Общество
8 Октября 2024, 14:08

В Уфе состоится Фестиваль «Уфимское ожерелье» по велоспорту

12 октября в Уфе пройдет Фестиваль «Уфимское ожерелье» по велоспорту – маунтинбайк. Участников ждёт извилистая рельефная трасса умеренной сложности по грунтовым и асфальтированным дорожкам «Уфимского ожерелья» возле Трамплина.

По итогам соревнований будут выявлены члены сборной Республики Башкортостан для участия во всероссийских соревнованиях по маунтинбайку, а также будут присвоены спортивные разряды.

Программа соревнований:
Суббота, 12 октября:

  • 10:00-11:30 — прохождение комиссии по допуску и получение стартовых номеров на месте старта;
  • 12:00 — старт гонки маунтинбайк — кросс-кантри — короткий круг (велокросс);
  • 15:00 — подведение итогов, награждение победителей и призёров.

Организатором соревнований выступает Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Уфы совместно с Федерацией велоспорта Республики Башкортостан. Генеральный партнер мероприятия - АО «Альфа банк».

Мероприятие бесплатное для всех желающих.

Предварительная регистрация обязательна здесь https://velorb.ru/mtb. Регистрация закроется 11 октября в 15:00.

Подробности по телефону: 279-11-86

Реклама. АНО «Центр по организации, проведению и поддержке спортивных, культурно-массовых, зрелищных и социально-ориентированных мероприятий «РАЗВИТИЕ». ИНН 0274969728
