В Башкирии импортозаместили всю сельскохозяйственную технику

И. о. вице-премьера — министра сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов в программе «Честно говоря» на БСТ рассказал, что российские и белорусские сельхозмашиностроители сегодня производят «очень хорошую и качественную технику» для всех нужд аграриев.

«С 2018 года мы делали все возможное для того, чтобы наши аграрии могли приобретать самую лучшую мировую технику — американскую, канадскую, европейскую и т. д. Но, понимая, что может возникнуть ситуация с санкционным давлением, мы создали ассоциацию ремонтно-обслуживающих предприятий. В нее входит более 60 организаций, которые продают и ремонтируют технику, создают локальные запчасти, например, мы сегодня около 4 тыс. запчастей производим на иномарки. С 2022 года мы видим, что российские и белорусские сельхозмашиностроители дают очень хорошую, качественную технику. Мы говорим про все виды тракторов, зерноуборочных комбайнов, любые самоходные машины. Поэтому весь набор техники у нас сейчас присутствует, проблема только в том, что она подорожала в 2-2,5 раза», — сообщил Фазрахманов.

Напомним, за 2019–2023 годы аграрии, фермеры и сельхозпредприятия республики приобрели специализированную технику на общую сумму в 65 миллиардов рублей.