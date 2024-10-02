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2 Октября , 11:21

Аграрии Башкирии приобрели сельхозтехнику на 65 млрд рублей

минсельхоз РБ
Фото:минсельхоз РБ

За 2019–2023 годы аграрии, фермеры и сельхозпредприятия Башкирии приобрели специализированную технику на общую сумму в 65 миллиардов рублей. Как пояснил и. о. вице-премьера — министра сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов в программе «Честно говоря», это стало возможным благодаря уникальной субсидии за счет регионального бюджета, инициированной по поручению Главы республики Радия Хабирова.

«За 8 месяцев 2024 года приобретено техники на 8,2 млрд руб. Это дает АПК возможность получать кредиты, ведь если действует программа субсидирования, то банки охотнее их выдают. Конечно, есть определенные задержки по выплатам, но по мере поступления мы субсидии аграриям выдаем. Они сегодня развиваются быстрее, чем может себе позволить бюджет. В тяжелейших природных и экономических условиях аграрии работают круглосуточно, обеспечивая продовольственную безопасность страны», — подчеркнул Фазрахманов.

Напомним, в рамках республиканской программы модернизации технического парка АПК субсидируют до 50% затрат на приобретение техники и оборудования. На проведение посевной башкирские хозяйства получили субсидий на 3 млрд рублей, из них большая часть — из регионального бюджета.

Автор:Иван Вавилов
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