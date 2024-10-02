Призер Паралимпиады Аделина Разетдинова: Все дети должны заниматься спортом

Призер Паралимпийских игр по плаванию в Токио Аделина Разетдинова — яркий пример патриотизма и упорства в достижении цели. В свои 24 года спортсменка из города Октябрьского дважды участвовала в Паралимпийских играх, а благодаря любви к спорту увидела весь мир, нашла много новых друзей. Чуть больше месяца назад Аделина вернулась с Паралимпийских игр в Париже, где принимала участие в составе сборной страны.
Родилась Аделина в Туймазах, но в спорт пришла уже после переезда в Октябрьский, в довольно взрослом возрасте — в 12 лет. Чтобы стать чемпионкой, не обязательно начинать заниматься с 3-4 лет, главное, иметь желание в любом возрасте, считает спортсменка.
Сама Аделина по счастливой случайности оказалась в нужном месте в нужное время. Не попади она в школу города Октябрьского, где возрождали уроки плавания и где требовали обязательное посещение бассейна, возможно, ее судьба сложилась бы совсем по-другому. Но девочке было суждено попасть в группу к тренеру Людмиле Ганцгорн, которая открыла ей дорогу в большой спорт.
Колоссальную поддержку оказала и семья. Маме, конечно, было жалко свою дочь, у которой был диагноз — аномалия развития левой верхней конечности, ведь любой спорт — это испытание как физическое, так и психологическое.
«Несмотря на это, она всегда поддерживала меня во всех моих решениях. До сих пор, можно сказать, мы вместе выезжаем на соревнования. Мама в курсе всего, что происходит в моем спортивном окружении», — рассказывает героиня проекта «Счастье — это вместе».
По жизни Аделина очень открытый и добрый человек, имеет много друзей и поклонников, любит готовить, вязать, плести косички и делать прически подругам. Кроме того, девушка пропагандирует спорт и физическую активность не только среди людей с ОВЗ, но и обычных ребят, которые любят спорт. Она проводит встречи с юными спортсменами и студентами, рассказывает им о своем опыте в большом спорте.
«Я никогда не чувствовала себя ограниченной в чем-либо из-за диагноза, наоборот, стремилась все делать лучше. Главное, нужно много тренироваться и практиковаться в соревнованиях, чтобы побороть свой страх. Нужно определить, чего именно ты боишься, настроиться только на лучший исход. Перед соревнованиями в любом случае будет высокий всплеск адреналина, с которым начинающий спортсмен должен справиться. Для этого можно использовать различные дыхательные практики и настроить себя на борьбу. Я очень рада, что в нашей республике уделяется большое внимание привлечению детей к спорту и здоровому образу жизни, а также не забывают о людях с ОВЗ. Строятся новые, большие, красивые спортивные объекты, реабилитационные центры, так необходимые для всех нас», — сказала она на встрече с участниками первого патриотического слёта «Территория героев» в парке «Патриот».
Также Аделина поделилась своими впечатлениями от участия в XVII летних Паралимпийских играх в Париже.
«Паралимпийские игры – это важное событие в жизни каждого спортсмена, где царит атмосфера сказки, дружбы и общения. В Париже организаторам однозначно получилось создать праздничную атмосферу. Когда ты ходишь по Олимпийской деревне, ты чувствуешь, что находишься на каком-то большом празднике, что ты частичка чего-то грандиозного. Здорово, что мне выпала такая возможность. Да, отборы и подготовка были тяжелыми, но эмоции, которые подарила Олимпиада, того стоят. Нас очень хорошо все встречали, никакого отдельного отношения к себе я не почувствовала», — отметила спортсменка.
Аделина призналась, что еще серьезно не задумывалась о третьей Паралимпиаде, ведь четыре года для спортсмена это большой срок. Пока она часто выступает в качестве спикера на различных форумах и мероприятиях, агитирует детей и молодежь за здоровый образ жизни.
«Считаю, что такие встречи очень важны. Если хотя бы один ребенок последует моему примеру, прислушается к моим словам, я буду очень счастлива и горда этим. Детей с ограниченными возможностями нужно отдавать в спорт, если у ребят есть интерес. Даже если они не станут чемпионами, то в любом случае окажутся в кругу людей с такими же ограничениями. Поймут, что это нормально, найдут друзей и получат физическое развитие. Вообще, на мой взгляд, всех детей надо отдавать в спорт», — считает паралимпийская спортсменка.
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В рамках проекта «Счастье — это вместе» ИА «Башинформ» продолжает собирать в свою копилку истории о жителях республики, которые имеют ограничения по здоровью, но не ограничены в своих возможностях. Проект реализуется в партнёрстве с БРОО «Деловые женщины России».
Рассказать о своих земляках, которые, несмотря на некоторые нюансы своей жизни и специфику здоровья, несут в мир свет и доброту, могут все желающие. Мы ждем ваши добрые истории о людях с ОВЗ на электронную почту редакции [email protected] с пометкой «Счастье — это вместе». Истории жителей республики будут публиковаться в специальном разделе на официальном сайте ИА «Башинформ».
Проект реализуется за счет средств Фонда грантов Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ и приурочен к Году заботы о людях с ОВЗ в РБ.