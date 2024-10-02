Призер Паралимпиады Аделина Разетдинова: Все дети должны заниматься спортом

Призер Паралимпийских игр по плаванию в Токио Аделина Разетдинова — яркий пример патриотизма и упорства в достижении цели. В свои 24 года спортсменка из города Октябрьского дважды участвовала в Паралимпийских играх, а благодаря любви к спорту увидела весь мир, нашла много новых друзей. Чуть больше месяца назад Аделина вернулась с Паралимпийских игр в Париже, где принимала участие в составе сборной страны.

Родилась Аделина в Туймазах, но в спорт пришла уже после переезда в Октябрьский, в довольно взрослом возрасте — в 12 лет. Чтобы стать чемпионкой, не обязательно начинать заниматься с 3-4 лет, главное, иметь желание в любом возрасте, считает спортсменка.

Сама Аделина по счастливой случайности оказалась в нужном месте в нужное время. Не попади она в школу города Октябрьского, где возрождали уроки плавания и где требовали обязательное посещение бассейна, возможно, ее судьба сложилась бы совсем по-другому. Но девочке было суждено попасть в группу к тренеру Людмиле Ганцгорн, которая открыла ей дорогу в большой спорт.