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2 Октября , 11:43

Минсельхоз Башкирии дал прогноз по болезням животных

Андрей Старостин архив ИА «Башинформ»
Фото:Андрей Старостин / архив ИА «Башинформ»

И. о. вице-премьера — министра сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов в программе «Честно говоря» сообщил, что в ближайшие десятилетия ожидается достаточно тяжелая ситуация, связанная с различными заболеваниями животных и птиц.

«Речь о птичьем гриппе, африканской чуме свиней, ящуре, туберкулезе и других. Поэтому сегодня очень важно выстраивать биологическую безопасность, в первую очередь, для текущих наших предприятий и для новых инвесторов. Нам пришлось 3,2-3,3 миллиона кур сжечь из-за вспышки птичьего гриппа, модернизировав птицефабрики — более 2 млрд рублей вложено в выстраивание новой системы безопасности. Сейчас столовое яйцо первой категории у нас в магазинах присутствует, идет активное производство», — пояснил гость передачи.

Напомним, накануне в ряде СМИ прошла информация о том, что республике грозит очередная вспышка птичьего гриппа. Сообщалось, что в одном из хозяйств в деревне Тикеево Иглинского района начала гибнуть домашняя птица. Поэтому на место выехали специалисты и взяли на анализ биоматериалы погибших птиц. Результат исследования — отрицательный.

Автор:Иван Вавилов
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