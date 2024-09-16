В Башкирии не подтвердился факт птичьего гриппа

В Иглинском районе не подтвердился факт птичьего гриппа, сообщили Башинформу в госкомитете Башкирии по ветеринарии.

Накануне в ряде СМИ прошла информация о том, что республике грозит очередная вспышка птичьего гриппа. Сообщалось, что в одном из хозяйств в деревне Тикеево Иглинского района начала гибнуть домашняя птица. Поэтому на место выехали специалисты и взяли на анализ биоматериалы погибших птиц. Результат исследования - отрицательный.

Как уточнили в госкомитете РБ по ветеринарии, причиной гибели домашних птиц стало отравление, а не опасный вирус.

Напомним, из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабрике «Башкирская» в августе прошлого года производство яиц в республике сократилось на 26%. В текущем году, после реконструкции производственных помещений, предприятие возобновило работу. С февраля начался завоз молодняка птицы и 10 июня произведена первая партия яиц. Массовое производство продукции началось в августе. К концу этого года планируется произвести до 100 млн штук, сообщал ранее Башинформ со ссылкой на вице-премьера - министра сельского хозяйства Башкирии Ильшата Фазрахманова.

Он отметил, что поголовье птицы составляет сейчас примерно 660 тысяч, к концу 2024 года планируется довести его до 1,7 млн голов, в том числе 1 млн кур-несушек. Выход на проектные мощности предприятия ожидается в конце следующего года (780-800 млн штук).