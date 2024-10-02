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2 Октября , 13:05

Четыре проекта из Башкирии получат федеральные гранты по программе «Агротуризм»

соцсети Радия Хабирова
Фото:соцсети Радия Хабирова

Башкирия старается участвовать во многих федеральных программах, это привлекает в регион дополнительные средства и вместе с республиканскими и местными проектами дает возможность предпринимателям развиваться, улучшает качество жизни. Об этом написал в соцсетях Глава Башкирии Радий Хабиров. Он рассказал, что 4 фермера из Башкирии получат федеральные гранты по программе «Агротуризм» в 2025 году. Победителей конкурса определила комиссия минсельхоза России.

Вот эти проекты:

– «Клевое место», фермер Русалина Шакирова, Бураевский район;

– «Йола – башкирские традиции», глава фермерского хозяйства Дамир Идиятуллин, Чишминский район;

– «Из башкирской глубинки», фермер Линар Сулейманов, Гафурийский район;

– «Дорога Канифы», фермер Айбулат Ракаев, Баймакский район.

В общей сложности представители республики выиграли 36,7 млн рублей. В 2023 году эта сумма составила 22,7 млн руб., тогда тоже победили четыре проекта. По условиям грантового конкурса, участвовать в нем могут сельхозтоваропроизводители – субъекты микро- и малого предпринимательства за исключением ЛПХ.  Сумма гранта – от 3 до 10 млн рублей, она зависит от объема собственных средств, которые планирует вложить фермер в свой проект.

«Агротуризм – очень важное и перспективное для нас направление. В Башкортостане – большая доля сельских территорий, которые можно и нужно делать привлекательными для гостей нашей республики. У региона здесь большой потенциал, а у наших фермеров – много креативных идей, как его реализовать», – написал Радий Хабиров.

Ранее «Башинформ» рассказывал, что привлекает туристов в Башкирию.

Автор:Роман Якимчук
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