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1 Октября , 16:09

Жители Башкирии могут пройти обучение по оказанию первой помощи

Жители Башкирии могут пройти обучение по оказанию первой помощи. Для обеспечения массового обучения населения приемам оказания первой помощи с применением единых образовательных программ и мероприятий в республике разработан комплекс «Готов к санитарной обороне». Планируется, что его внедрение повысит доступность изучения этих жизненно важных приемов и позволит создать единую базу данных граждан и инструкторов, владеющих ими.

Данный вопрос обсудили на заседании правительства республики под руководством исполняющего обязанности премьер-министра Андрея Назарова.

«В этом году в республике соответствующий курс прошли порядка 7,2 тыс. человек. В их числе — 44 инструктора массового обучения навыкам оказания первой помощи. Участники изучили правила использования тактических аптечек, получили навыки само- и взаимопомощи при травмах, ранениях и несчастных случаях, а также ряд других необходимых умений», — отметил Андрей Назаров.

Обучение по оказанию первой медицинской помощи может пройти любой желающий. Комплекс ГСО состоит из трех ступеней для различных возрастных групп: дети от 7 до 11 лет, подростки от 12 до 17 лет и взрослые старше 18 лет. Обучение в группах проводится численностью не более 15 человек. Программа включает в себя теоретическую и практическую подготовку.

Андрей Назаров поручил министерству образования и министерству здравоохранения обеспечить вовлечение образовательных учреждений в реализацию комплекса ГСО. Вопросы обучения населения основам оказания первой помощи будут ежеквартально рассматривать на совещаниях с главами муниципалитетов республики.

Ранее сообщалось, что Башкирия меняет порядок работы приемных отделений в больницах.

Автор:Альфия Аглиуллина
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