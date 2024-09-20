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20 Сентября , 12:55

Башкирия меняет порядок работы приемных отделений в больницах

минздрав РБ
Фото:минздрав РБ

Башкирия меняет порядок работы приемных отделений в больницах. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

«Переходим к единому стандарту организации приемно-диагностических отделений. По нему должны будут работать все стационары республики, но это поэтапная работа, требующая времени и ресурсов», — рассказал он в своих соцсетях.

По словам главы регионального минздрава, в первую очередь будет усовершенствована планировка помещений и создаваться единое многофункциональное пространство.

Данная работа уже началась в больнице № 1 в Стерлитамаке. На этой неделе в приемном отделении медучреждения завершились ремонтные работы. Рабочие капитально отремонтировали входную группу, обустроили навес для приема пациентов доставляемых на скорой помощи.

В дальнейшем планируется проектирование внутренних помещений, разработка схем расположения смотровых кабинетов, экстренных операционных, чтобы максимально сократить время для оказания медпомощи с момента поступления пациента.

Предполагается и перестройка внутренних процессов. В частности, поменяется концепция оказания медицинской помощи от принципа «Пациент идет к врачу» к принципу «Врач идет к пациенту». По новым стандартам, обследования в приемном покое будут проводиться у койки пациента. Также станет возможным сдать анализ крови, пройти ЭКГ и УЗИ прямо на месте. Для этого будут закупаться переносные аппараты и обустроены мобильные рабочие места для медсестер. Скоропомощные комплексы будут работать в цифровой среде. Кроме того, специалисты получат доступ к электронной документации пациентов еще до прибытия бригады скорой помощи.

Автор:Альфия Аглиуллина
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