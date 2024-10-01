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1 Октября , 12:19

Запуск движения по улице Рыленко в Уфе станет знаковым событием

telegram-канал главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева
Фото:telegram-канал главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева

Запуск в Уфе движения транспорта по новой улице Генерала Рыленко станет знаковым событием в жизни города. Об этом на оперативном совещании в мэрии сказал глава её администрации Ратмир Мавлиев.

Напомним, сегодня в Уфе планируется техническое открытие движения транспорта по новопостроенной улице Генерала Рыленко и развязке на её пересечении с улицей Пугачёва с выходом на улицу Кувыкина. Путь разгрузит трафик в пригород и микрорайон Кузнецовский затон. Строительство новой улицы с развязкой и реконструкция улицы Пугачёва проводится в рамках проекта «Южные ворота» с пропускной способностью 48-50 тыс. автомобилей в сутки.

«Южные ворота не заработают в полной мере, если мы не построим из Кузнецовского затона мост через Белую, который соединит местные дороги с инфраструктурой возле торгового комплекса „Мега“. Это поможет распределить транспортные потоки, нагрузку на въезд в город в створе улицы Воровского. Четвёртый мост там мы уже не построим», — говорил ранее про проект Глава республики Радий Хабиров.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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