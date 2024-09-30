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30 Сентября , 10:50

В Уфе открывается проезд по новой улице

администрация Уфы
Фото:администрация Уфы

В Уфе на 1 октября запланировано техническое открытие движения транспорта по новопостроенной улице Генерала Рыленко и развязке на её пересечении с ул. Пугачёва с выходом на ул. Ст. Кувыкина.

Этот путь разгрузит насыщенный трафик в пригород и микрорайон Кузнецовский затон.

Строительство новой улицы с развязкой и реконструкция ул. Пугачёва проводится в рамках проекта «Южные ворота» с пропускной способностью 48-50 тыс. автомобилей в сутки.

Ввод в эксплуатацию второй половины проезжей части ул. Пугачёва планируется до 30 декабря (на схеме зелёным цветом).

«Южные ворота не заработают в полной мере, если мы не построим из Кузнецовского затона мост через Белую, который соединит местные дороги с инфраструктурой возле торгового комплекса „Мега“. Это поможет распределить транспортные потоки, нагрузку на въезд в город в створе улицы Воровского. Четвёртый мост там мы уже не построим», — говорил про проект Глава республики Радий Хабиров.

Ранее Башинформ рассказывал, как в Уфе решают транспортные проблемы.

Автор:Элина Ахметова
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