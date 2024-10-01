В Уфе женщина держит в страхе мужа и маленькую дочь

В Уфе женщина, любительница принять на грудь, несколько лет держит в страхе своего мужа и ребенка, распуская руки. Мужчина хочет развестись и ограничить ее в родительских правах.

Как сообщает телеграм-канал «Честный репортаж», супруги вместе с 2014 года. Все было хорошо, на свет появилась дочка, которой сейчас четыре года. А потом женщина начала выпивать: сначала — пиво, потом перешла на водку. По словам мужа, находясь под воздействием алкоголя, жена устраивает скандалы, закатывает истерики, а потом начинает распускать руки — бить его и их маленького ребенка. Супруг пытался ей помочь, устраивал в клинику на лечение, покупал препараты, уговаривал бросить пагубную привычку, но ничего не получилось. Женщина несколько раз сильно напивалась и вновь набрасывалась на мужа с кулаками. Он обращался в полицию и органы опеки. А потом решил уйти от нее и подал на развод. Узнав об этом, супруга снова избила мужа.

Мужчина нанял адвоката, он хочет ограничить ее в родительских правах.

Ранее «Башинформ» сообщил, что в Башкирии сын нанес своей беспомощной матери 40 ударов кулаками и ногами.