В Башкирии сын нанес своей беспомощной матери 40 ударов кулаками и ногами

Прокуратура Кумертау утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в июле 2024 года ночью пьяный мужчина, испытывая личные неприязненные отношения к своей 74-летней матери, повалил ее на пол и избил, нанеся не менее 40 ударов по различным частям тела. При этом женщина находилась в беспомощном состоянии в силу престарелого возраста и проблем опорно-двигательного аппарата. Женщина от жутких побоев скончалась в квартире.

«Проснувшись спустя несколько часов, он обнаружил женщину без признаков жизни и сообщил своей двоюродной сестре, которая вызвала скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов, — добавили в пресс-службе СУ СКР по РБ. — Ранее обвиняемый был неоднократно осужден, в том числе за убийство».

Обвиняемый частично признал свою вину. Уголовное дело направлено в Кумертауский межрайонный суд для рассмотрения по существу.