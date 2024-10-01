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1 Октября , 11:34

В Башкирии сын нанес своей беспомощной матери 40 ударов кулаками и ногами

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Прокуратура Кумертау утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в июле 2024 года ночью пьяный мужчина, испытывая личные неприязненные отношения к своей 74-летней матери, повалил ее на пол и избил, нанеся не менее 40 ударов по различным частям тела. При этом женщина находилась в беспомощном состоянии в силу престарелого возраста и проблем опорно-двигательного аппарата. Женщина от жутких побоев скончалась в квартире.

«Проснувшись спустя несколько часов, он обнаружил женщину без признаков жизни и сообщил своей двоюродной сестре, которая вызвала скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов, — добавили в пресс-службе СУ СКР по РБ. — Ранее обвиняемый был неоднократно осужден, в том числе за убийство».

Обвиняемый частично признал свою вину. Уголовное дело направлено в Кумертауский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

Автор:Дарья Субботина
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