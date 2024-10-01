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1 Октября 2024, 19:08

В Уфе открыли движение транспорта по улице Генерала Рыленко

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Сегодня в Уфе состоялось техническое открытие движения транспорта по улице Генерала Рыленко и развязке на её пересечении с улицей Пугачёва с выходом на улицу Степана Кувыкина. Строительство дороги шло в рамках проекта «Южные ворота». В запуске движения принял участие глава столичной администрации Ратмир Мавлиев.

Протяжённость улицы Генерала Рыленко составляет 1,2 км, длина путепровода на пересечении Рыленко и Пугачёва – 102 метра, всех съездов – 2,6 км. В перспективе она может быть выделена под трамвайную линию, поэтому на дорожном полотне семь полос движения.

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Ратмир Мавлиев отметил, что открытия дороги ждали все и поэтому событие можно назвать историческим.

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

«Сегодня мы стали очевидцами исторического события в сфере развития транспортной инфраструктуры нашего города. Два путепровода, семь полос, полный „клевер“ дают очень хорошие возможности для всех, кто приезжает в Уфу, а также горожан, которые живут в Октябрьском районе, Нагаево, Зинино. Удобный въезд и, соответственно, удобный выезд на улицы Степана Кувыкина, Зелёную рощу. Объект существенно разгрузит транспортную проблему, с которой сталкивались жители Нагаево и Кузнецовского затона. Уже в ближайшее время мы ощутим все преимущества данного проезда», — сказал Ратмир Мавлиев.

Проект очень сложный. Чтобы построить дорогу, дорожные рабочие завезли более миллиона кубометров песчано-гравийной смеси и инертных материалов, переоборудовано более 15 км сетей.

Начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы Константин Паппе сообщил, что для строительства дороги был изъят 31 земельный участок, собственники получили компенсацию — всего более 400 млн рублей.

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

«Для строительства дороги была произведена выемка 110 тысяч кубометров грунта, затем завезено 60 тысяч кубов ПГС, уложено 16 тысяч тонн асфальта. Смонтировано 3 км барьерного ограждения, установлена 51 опора уличного освещения. Улица является продолжением транспортной развязки, которая представляет собой путепровод протяжённостью 102 метра», — сказал Константин Паппе.

Ратмир Мавлиев добавил, что есть небольшие доработки, которые в течение ноября будут завершены и объект будет полностью введён в эксплуатацию.

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

«На остальных участках проекта „Южные ворота“ работы продолжаются. Есть судебные споры по нескольким объектам, которые ограничивают работу на улице Пугачёва. Тем не менее задача, которую нам Глава республики поставил, будет выполнена в обозначенные сроки», — подчеркнул Ратмир Мавлиев.

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Напомним, ранее Глава Башкортостана Радий Хабиров в ходе своей «Прямой линии» отметил, что проблемы дорог в республике быть не должно.

«Плохие дороги — настоящее бедствие, людей они раздражают, считаю, что плохих дорог, как явления, в республике быть не должно», — заявил Радий Хабиров.

А недавно, выступая на торжественной церемонии вступления в должность, Радий Хабиров поставил ряд важных задач правительству Башкирии на ближайшие пять лет. Ряд из них касался сферы дорожного строительства: увеличить долю соответствующих нормативу автомобильных дорог федерального значения, крупнейших агломераций и опорной сети не менее чем до 85 процентов, а регионального и межмуниципального значения — не менее чем до 60 процентов.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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