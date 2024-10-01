В Уфе открыли движение транспорта по улице Генерала Рыленко

Сегодня в Уфе состоялось техническое открытие движения транспорта по улице Генерала Рыленко и развязке на её пересечении с улицей Пугачёва с выходом на улицу Степана Кувыкина. Строительство дороги шло в рамках проекта «Южные ворота». В запуске движения принял участие глава столичной администрации Ратмир Мавлиев.
Протяжённость улицы Генерала Рыленко составляет 1,2 км, длина путепровода на пересечении Рыленко и Пугачёва – 102 метра, всех съездов – 2,6 км. В перспективе она может быть выделена под трамвайную линию, поэтому на дорожном полотне семь полос движения.
Ратмир Мавлиев отметил, что открытия дороги ждали все и поэтому событие можно назвать историческим.
«Сегодня мы стали очевидцами исторического события в сфере развития транспортной инфраструктуры нашего города. Два путепровода, семь полос, полный „клевер“ дают очень хорошие возможности для всех, кто приезжает в Уфу, а также горожан, которые живут в Октябрьском районе, Нагаево, Зинино. Удобный въезд и, соответственно, удобный выезд на улицы Степана Кувыкина, Зелёную рощу. Объект существенно разгрузит транспортную проблему, с которой сталкивались жители Нагаево и Кузнецовского затона. Уже в ближайшее время мы ощутим все преимущества данного проезда», — сказал Ратмир Мавлиев.
Проект очень сложный. Чтобы построить дорогу, дорожные рабочие завезли более миллиона кубометров песчано-гравийной смеси и инертных материалов, переоборудовано более 15 км сетей.
Начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы Константин Паппе сообщил, что для строительства дороги был изъят 31 земельный участок, собственники получили компенсацию — всего более 400 млн рублей.
«Для строительства дороги была произведена выемка 110 тысяч кубометров грунта, затем завезено 60 тысяч кубов ПГС, уложено 16 тысяч тонн асфальта. Смонтировано 3 км барьерного ограждения, установлена 51 опора уличного освещения. Улица является продолжением транспортной развязки, которая представляет собой путепровод протяжённостью 102 метра», — сказал Константин Паппе.
Ратмир Мавлиев добавил, что есть небольшие доработки, которые в течение ноября будут завершены и объект будет полностью введён в эксплуатацию.
«На остальных участках проекта „Южные ворота“ работы продолжаются. Есть судебные споры по нескольким объектам, которые ограничивают работу на улице Пугачёва. Тем не менее задача, которую нам Глава республики поставил, будет выполнена в обозначенные сроки», — подчеркнул Ратмир Мавлиев.
Напомним, ранее Глава Башкортостана Радий Хабиров в ходе своей «Прямой линии» отметил, что проблемы дорог в республике быть не должно.
«Плохие дороги — настоящее бедствие, людей они раздражают, считаю, что плохих дорог, как явления, в республике быть не должно», — заявил Радий Хабиров.
А недавно, выступая на торжественной церемонии вступления в должность, Радий Хабиров поставил ряд важных задач правительству Башкирии на ближайшие пять лет. Ряд из них касался сферы дорожного строительства: увеличить долю соответствующих нормативу автомобильных дорог федерального значения, крупнейших агломераций и опорной сети не менее чем до 85 процентов, а регионального и межмуниципального значения — не менее чем до 60 процентов.