В Уфе открыли движение транспорта по улице Генерала Рыленко

«Сегодня мы стали очевидцами исторического события в сфере развития транспортной инфраструктуры нашего города. Два путепровода, семь полос, полный „клевер“ дают очень хорошие возможности для всех, кто приезжает в Уфу, а также горожан, которые живут в Октябрьском районе, Нагаево, Зинино. Удобный въезд и, соответственно, удобный выезд на улицы Степана Кувыкина, Зелёную рощу. Объект существенно разгрузит транспортную проблему, с которой сталкивались жители Нагаево и Кузнецовского затона. Уже в ближайшее время мы ощутим все преимущества данного проезда», — сказал Ратмир Мавлиев.

Проект очень сложный. Чтобы построить дорогу, дорожные рабочие завезли более миллиона кубометров песчано-гравийной смеси и инертных материалов, переоборудовано более 15 км сетей.

Начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы Константин Паппе сообщил, что для строительства дороги был изъят 31 земельный участок, собственники получили компенсацию — всего более 400 млн рублей.