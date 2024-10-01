В селе Башкирии восстановили уличное освещение

В селе Красноусольский Гафурийского района восстановили освещение, передает Центр управления Республикой Башкортостан. Фонари вновь зажглись на переулке Салавата, улице Южной, перекрестках Новосельской — Карла Маркса, Пугачева — Маркса и Восточной — Маркса.

Известно, что о проблеме написали местные жители в соцсетях. Обращение зафиксировала информсистема «Инцидент менеджмент», после чего специалисты передали жалобу в администрацию муниципалитета.

«Вместе с сотрудниками из администрации Красноусольского сельсовета проблему решили — уличное освещение на этих улицах восстановили, лампы в светильниках заменили», — пояснили в ЦУРе.

Ранее в 44 муниципалитетах Башкирии начался отопительный сезон.