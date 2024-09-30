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30 Сентября , 12:36

Отопительный сезон начался в 44 муниципалитетах Башкирии

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

На оперативном совещании правительства Башкирии в ЦУРе и. о. министра ЖКХ РБ Ирина Голованова напомнила, что муниципалитеты сами определяют дату начала отопительного сезона. На сегодняшний день отопительный сезон начался в 44 муниципалитетах, в числе которых города Кумертау, Межгорье, Октябрьский, Сибай и сельские районы.

В Салавате, Стерлитамаке, Уфе, Нефтекамске, Агидели и ряде районов (всего 19 муниципалитетов) решение пока не принято. В настоящее время тепло подано в 1450 социально значимых учреждений и 1646 многоквартирных домов. Учитывая резкие перепады температур днем и ночью, Ирина Голованова предложила рекомендовать всем муниципалитетам начать подачу тепла с 1 октября в социальные объекты, а с 7 октября – в жилые дома.

Ранее «Башинформ» рассказывал, как республика подготовилась к зиме.

Автор:Роман Якимчук
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