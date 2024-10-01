Новости Башкортостана и Уфы
93.36
+0.14
103.65
-0.52
75.77
+2.21
17+ °C
Ясно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Общество
1 Октября , 18:28

В Башкирии наметилось снижение случаев гриппа и ОРИ

В Башкирии заболеваемость гриппом и ОРИ на минувшей неделе сократилась на 0,5% к предыдущей, сообщили в Роспотребнадзоре по РБ.

За последнюю неделю в республике зарегистрировано 27 152 заболевших острыми респираторными инфекциями и гриппом, из них 11 748 — дети.

Госпитализировали 310 человек, остальные лечатся дома.

С начала сентября идёт прививочная кампания против гриппа. В регион поступило 1 184 290 доз вакцин, в том числе для взрослых — 646 470 доз («Совигрипп», «Флю-М»), для детей — 537 820 доз («Ультрикс®Квадри»).

«Вакцинироваться необходимо ежегодно, так как титров антител после вакцинации хватает на 6-8 месяцев. Всего на 26 сентября привито 838 670 человек, что соответствует нормальным темпам вакцинации», — проинформировали в РПН.

Как сообщал Башинформ, эпидсезон в этом году начался необычайно рано — уже в начале сентября.

Автор:Элина Ахметова
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru