В Башкирии наметилось снижение случаев гриппа и ОРИ

В Башкирии заболеваемость гриппом и ОРИ на минувшей неделе сократилась на 0,5% к предыдущей, сообщили в Роспотребнадзоре по РБ.

За последнюю неделю в республике зарегистрировано 27 152 заболевших острыми респираторными инфекциями и гриппом, из них 11 748 — дети.

Госпитализировали 310 человек, остальные лечатся дома.

С начала сентября идёт прививочная кампания против гриппа. В регион поступило 1 184 290 доз вакцин, в том числе для взрослых — 646 470 доз («Совигрипп», «Флю-М»), для детей — 537 820 доз («Ультрикс®Квадри»).

«Вакцинироваться необходимо ежегодно, так как титров антител после вакцинации хватает на 6-8 месяцев. Всего на 26 сентября привито 838 670 человек, что соответствует нормальным темпам вакцинации», — проинформировали в РПН.

Как сообщал Башинформ, эпидсезон в этом году начался необычайно рано — уже в начале сентября.