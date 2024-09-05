В Башкирии начался эпидсезон — число заболевших увеличивается на тысячу человек в неделю, сообщила руководитель башкирского управления Роспотребнадзора Анна Казак на пресс-конференции в агентстве «Башинформ». Если ранее эпидемия острых респираторных инфекций стартовала в ноябре — начале декабря, последние годы отмечается рост уже в сентябре. Сегодня это в основном риновирусы и ковид, отметили в РПН. Случаев гриппа пока не обнаружено, в прошлом году первые случаи гриппа были зарегистрированы во второй половине сентября.

Самой действенной защитой от заболеваний остаётся вакцинация. Республика получила на сегодня 1,118 млн доз вакцины от гриппа, а всего должны быть вакцинированы 2,4 млн жителей региона для обеспечения коллективного иммунитета. Вакцины российские, подготовленные к ожидаемому штамму.

«У вирусов есть цикл существования. Всегда заранее известно, какой штамм следует ждать. Никогда такого не было, чтобы ждали один вид, а пришёл другой. Поэтому вакцина действенная и действительно защищает от эпидемии», — пояснила Анна Казак.

В Роспотребнадзоре напомнили, что право на бесплатную прививку от гриппа имеют работающие в сферах образования, здравоохранения, соцобслуживания, ЖКХ, общественного транспорта, а также птицефабрик. Также это школьники, студенты колледжей и вузов, призывники, люди старше 60 лет.

«Обязательно прививаются большие коллективы, где потенциально может произойти вспышка, и пожилые люди — у них ослаблен иммунитет», — пояснили в Роспотребнадзоре.