В Башкирии достигли семикратного сокращения гибели людей на воде

В правительстве Башкортостана под председательством исполняющего обязанности премьер-министра республики Андрея Назарова обсудили итоги работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах. Руководитель кабмина отметил, что смертность на водных объектах в регионе с начала года снизилась на 38% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и на 42%, если сравнивать купальный сезон 2023 и 2024 годов.

«В регионе проведена огромная работа по открытию новых пляжей. Их количество с 2018 года увеличилось более чем в два раза — с 68 до 174. По этому показателю уже не первый год Башкортостан занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе», — подчеркнул Андрей Назаров.

Исполняющий обязанности председателя госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов доложил, что за последние 20 лет в республике достигнуто семикратное сокращение гибели на воде: с 474 случаев в 2003 году до 63 случаев 2024 году. В результате своевременных действий спасателей в купальном сезоне текущего года спасено 297 человек.

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, в соответствии с поручением Главы РБ Радия Хабирова в республике с 2024 года начата реализация пилотного проекта по созданию мобильных спасательных постов на территории отдельных муниципальных образований республики. По распоряжению правительства РБ уже приобретено пять мобильных комплексов.

По итогам обсуждения вопроса Андрей Назаров поручил обеспечить открытие в 2025 году дополнительных пляжей и мест для безопасного и культурного отдыха жителей и гостей республики.

Ранее «Башинформ» информировал о том, как в Башкирии прошел купальный сезон-2024.