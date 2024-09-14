Как в Башкирии прошел купальный сезон-2024

В Башкирии 31 августа официально завершился купальный сезон-2024. Тем не менее, власти республики уже сейчас планируют увеличение количества «легальных» пляжей на следующий год – все ради безопасности граждан. По распоряжению Главы Башкортостана Радия Хабирова в республике уже несколько лет подряд проводится масштабная работа по открытию официальных мест для купания. В этом году была организована работа 174 очищенных, проверенных и находящихся под присмотром спасателей пляжей в 61 муниципалитете, что на 25 пляжей больше, чем в 2023 году.

«Есть вещи, которые решаются просто за счет долгой, планомерной и целенаправленной работы. То, что оборудованные пляжи начали делать, — это очень хорошо, в разы больше стало, но ежегодно мы должны увеличивать их число, — подчеркнул на одном из совещаний в ЦУР РБ Радий Хабиров. — Понятно, что мы не перекроем все места для купания, и нет такой задачи. Но чем больше мы сделаем благоустроенных безопасных пляжей, тем больше шансов, что будет меньше трагических происшествий на воде. С первого дня мы договорились увеличивать количество пляжей, и ведь мы начинали с нескольких десятков».

По словам и.о. премьер-министра правительства РБ Андрея Назарова, погода в начале лета выдалась аномально жаркой и, анализируя статистику прошлых лет и этого года, можно сделать вывод, что большинство утонувших в летний период купались в неорганизованных местах.

«Поэтому наша главная задача – оборудовать и сделать безопасными для отдыха как можно больше точек. Каждый житель Башкортостана должен иметь возможность проводить отдых у водоема безопасно и с комфортом», – подчеркнул Андрей Назаров.

И.о. заместителя премьер-министра Ирек Сагитов на итоговом заседании правительства Башкортостана сообщил, что на сегодняшний день достигнута положительная тенденция к увеличению количества спасенных на водных объектах с 2019 года в 2 раза – с 173 человек в 2019 году до 305 человек в 2023 году.

«Этому способствовала, в том числе работа по открытию обустроенных пляжей, количество которых увеличилось более чем в два раза с 68 до 174 пляжей. Здесь мы лидеры в Приволжском федеральном округе», — добавил Ирек Сагитов.

На официальных пляжах есть спасательные посты, имеется пляжный инвентарь: шезлонги, зонтики. Также установлены ограждения плавательной зоны, место для купания детей, раздевалки, информационные щиты, обозначены границы пляжа, оборудована доступная среда для маломобильных граждан. В столице республики за лето на городских пляжах отдохнули свыше 133 тысяч человек. Самыми популярными из них стали «Кашкадан», «Солнечный», «Райский берег».