Как в Башкирии прошел купальный сезон-2024

В Башкирии 31 августа официально завершился купальный сезон-2024. Тем не менее, власти республики уже сейчас планируют увеличение количества «легальных» пляжей на следующий год – все ради безопасности граждан. По распоряжению Главы Башкортостана Радия Хабирова в республике уже несколько лет подряд проводится масштабная работа по открытию официальных мест для купания. В этом году была организована работа 174 очищенных, проверенных и находящихся под присмотром спасателей пляжей в 61 муниципалитете, что на 25 пляжей больше, чем в 2023 году.
«Есть вещи, которые решаются просто за счет долгой, планомерной и целенаправленной работы. То, что оборудованные пляжи начали делать, — это очень хорошо, в разы больше стало, но ежегодно мы должны увеличивать их число, — подчеркнул на одном из совещаний в ЦУР РБ Радий Хабиров. — Понятно, что мы не перекроем все места для купания, и нет такой задачи. Но чем больше мы сделаем благоустроенных безопасных пляжей, тем больше шансов, что будет меньше трагических происшествий на воде. С первого дня мы договорились увеличивать количество пляжей, и ведь мы начинали с нескольких десятков».
По словам и.о. премьер-министра правительства РБ Андрея Назарова, погода в начале лета выдалась аномально жаркой и, анализируя статистику прошлых лет и этого года, можно сделать вывод, что большинство утонувших в летний период купались в неорганизованных местах.
«Поэтому наша главная задача – оборудовать и сделать безопасными для отдыха как можно больше точек. Каждый житель Башкортостана должен иметь возможность проводить отдых у водоема безопасно и с комфортом», – подчеркнул Андрей Назаров.
И.о. заместителя премьер-министра Ирек Сагитов на итоговом заседании правительства Башкортостана сообщил, что на сегодняшний день достигнута положительная тенденция к увеличению количества спасенных на водных объектах с 2019 года в 2 раза – с 173 человек в 2019 году до 305 человек в 2023 году.
«Этому способствовала, в том числе работа по открытию обустроенных пляжей, количество которых увеличилось более чем в два раза с 68 до 174 пляжей. Здесь мы лидеры в Приволжском федеральном округе», — добавил Ирек Сагитов.
На официальных пляжах есть спасательные посты, имеется пляжный инвентарь: шезлонги, зонтики. Также установлены ограждения плавательной зоны, место для купания детей, раздевалки, информационные щиты, обозначены границы пляжа, оборудована доступная среда для маломобильных граждан. В столице республики за лето на городских пляжах отдохнули свыше 133 тысяч человек. Самыми популярными из них стали «Кашкадан», «Солнечный», «Райский берег».
«ГОВОРЯЩАЯ» СТАТИСТИКА
С 1 июня по 31 августа, в период купального сезона, для жителей и гостей республики работали 174 официальных пляжей. Между тем, сотрудники МЧС России выявили 371 необорудованное место купания. Но по факту «дикими» пляжами могут считаться все участки водоёмов, за исключением официальных.
«К сожалению, из воды погибшими достали 69 человек, из них 55 мужчин, 5 женщин и 9 детей, что на 31 человека меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из 69 скончавшихся официально утонули 54 человека, остальные умерли в воде по другим причинам: из-за ишемической болезни сердца, суицида, приступа эпилепсии, отравления этиловым спиртом, а также в аварии с маломерным судном. 85% утонувших находились в состоянии алкогольного опьянения», – сообщил «Башинформу» начальник МЧС по РБ Марат Латыпов.
В Башкирии спасатели отвоевали у воды и оказали помощь более 300 граждан, из которых почти 100 – дети, в том числе в Уфе – 40 человек, восемь из них – дети.
РЕЙДЫ СПАСЕНИЯ
По данным пресс-службы госкомитета РБ по ЧС, сотрудники ведомства совместно с профилактическими группами от муниципалитетов провели 28 641 рейд на акваториях республики и охватили ими более 304 тысяч человек. Людям на пляжах и в местах, где плавать запрещено, разъясняли правила поведения во время отдыха у воды, раздавали брошюры, предостерегали от последствий беспечного времяпровождения в компании с алкоголем.
Муниципальные образования в запрещенных для купания местах установили более 12 тысяч предупреждающих и запрещающих аншлагов, а также 317 спасательных щитов.
В Уфе ежедневно на дежурство заступали 30 спасателей. Они патрулировали акваторию рек, предупреждали купающихся на «диких» пляжах, что это, порой, бывает смертельно. С ними на дежурство выходили и добровольцы - матросы-спасатели. Они прошли профподготовку, научились оказывать первую помощь при утоплении, кровотечениях, переохлаждении, солнечном ударе, поражении током и молнией и других несчастных случаях.
Глава Башкирии подчеркнул, что самая главная задача, которую ставит перед руководством субъектов президент России, — это сбережение народа.
«Её выполнение заключается в простых вещах. Меньше людей должно гибнуть в пожарах, на водных объектах, меньше должны падать с высоты, гибнуть в ДТП и так далее. Мы в отношении каждого вызова готовим определённые мероприятия», – заявил Радий Хабиров.
Именно для того, чтобы обеспечить безопасность граждан в Башкирии, из года в год улучшается материально-техническая база.
ТЕХНИКА В ПОМОЩЬ
Для того, чтобы оперативно реагировать на происшествия на воде, в 2024 году республика приобрела судно на воздушной подушке «Славир 9У». Оно обладает рядом уникальных характеристик, которые значительно расширяют возможности спасателей. Например, способно преодолевать участки, недоступные для традиционных плавсредств — лед, снег и мелководье. Высокая маневренность, скорость до 70 км/ч по воде, до 80 км/ч по снегу и до 40 км/ч по песку, грузоподъемность более 1 тонны позволяют оперативно доставлять к месту происшествия необходимое оборудование и персонал. Судно также оборудовано специальной платформой для размещения пострадавших, что позволяет обеспечивать их комфортную и безопасную транспортировку.
«Спасатели высоко оценили технические характеристики и удобство в эксплуатации нового судна, которое значительно повышает их готовность к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на водных объектах, — подчеркнул и.о. председателя госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов. — Приобретение „Славира“ является важным шагом в совершенствовании материально-технической базы республиканской аварийно-спасательной службы, а главное, более надежной защитой жизни и здоровья наших граждан».
Помимо судна, этим летом парк техники поисково-спасательного отряда госкомитета республики по ЧС пополнился аварийно-спасательной машиной тяжелого класса на базе автомобиля «КамАЗ» и снегоболотоходом «Бурлак».
Кроме того, в соответствии с поручением Главы Башкирии в рамках пилотного проекта работали пять мобильных спасательных постов на территории Калтасинского, Краснокамского, Стерлитамакского районов и в городах Октябрьский и Стерлитамак. Работа в данном направлении будет продолжена, отметили в госкомитете РБ по ЧС.
В июле заступил на службу и первый дежурный катер «Патрульный» для борьбы с нарушителями на воде. Такое судно у МТУ Ространснадзора по ПФО в Уфе появилось впервые. Если раньше инспекторы патрулировали территорию с «суши», то этим летом следили за порядком с «воды». Стражи порядка на реках и водохранилищах выявляли лодочников, работающих без лицензии, перевозчиков нелегальных грузов, следили за безопасностью на водных объектах и предотвращали несчастные случаи.
ЖЕРТВЫ ВОДЫ
В пресс-службе МЧС по Башкирии рассказали, почему же, порой, отдых у воды заканчивается летальным исходом. Главная причина – это купание в необорудованных местах – 92% от общего количества погибших и алкогольное опьянение. Еще одна беда, когда взрослые оставляли детей без присмотра.
Чаще всего в этот купальный сезон люди тонули в рабочие дни – 62%, в выходные и праздники в два раза реже – 31%. Большинство погибших – это люди в возрасте от 30 до 45 лет (41%), от 45 до 65 лет (27%).
Наибольшее количество происшествий произошло в Уфе, Нефтекамске, Учалинском и Миякинском районах, Сибае, Аургазинском, Бирском, Буздякском, Мелеузовском, Мечетлинском и Туймазинском районах.
Как только в Башкирию пришла жара, счетчик гибели граждан сразу начал свой отсчет. Первая трагедия произошла в конце апреля. В селе Искушта Белорецкого района группа из 14 человек сплавлялась по реке Лемеза. Один из туристов, житель Перми, не удержался и упал в воду. Спасти его не удалось. В день открытия купального сезона в Альшеевском районе Башкирии утонул 17-летний парень. Студент в компании других подростков отдыхал в необорудованном для купания месте без присмотра взрослых, где стоял запрещающий знак. Юноша прыгнул в воду с берега и не вынырнул. В конце июня в карьере в Мелеузе утонул 26-летний мужчина: он был пьян и купался на «диком» пляже. В июле в Бакалинском районе погиб мужчина, приехавший с двумя сыновьями порыбачить на специально зарыбленном пруду. Береговые аншлаги не остановили главу семейства. Дети рассказали, что он резко пропал из виду в водоеме. Тело погибшего из воды извлёк один из сыновей. Около поселка Миловка две подружки решили искупаться в карьере – родителям ничего не сказали. На запрещающие знаки они не посмотрели. Одна из 10-летних школьниц погибла. Похожий смертельный инцидент произошел на реке Дема – вода унесла жизнь 9-летней девочки. В Белорецке 7-летнего мальчика затянуло в шлюз на реке Белой, его тело нашли спустя несколько дней.
Есть случаи и со счастливым концом, и все потому, что рядом были спасатели, дежурившие на официальных пляжах. В июне на пляже «Солнечный» они увидели, что в 100 метрах выше пляжа течением уносит человека. Спасатели подоспели вовремя: парень из Индии уже начал уходить под воду. Они подняли его на катер и доставили на берег. Здесь же отвоевали у воды еще двух человек: девушку и пятилетнего ребенка. В медицинской помощи они не нуждались. На реке Сим в посёлке Симский Кармаскалинского района очевидцы заметили, что на «диком» пляже тонет подросток. Мужчины бросились на помощь и достали из воды 14-летнего мальчика, который уже был без сознания. Жители до приезда скорой помощи оказали ему первую помощь. Подростка доставили в реанимацию в тяжёлом состоянии.
НАРУШИТЕЛИ НАКАЗАНЫ
На воде и у воды есть свои законы и правила. И тот, кто их не соблюдает, должен будет, в лучшем случае, расплатится рублем, в худшем – жизнью или здоровьем. Всего этим летом было составлено 732 протокола об административных правонарушениях. Среди них, 147 – за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах; 116 протоколов – родителям, кто не следил за своими детьми; 205 – за «пьяное» купание и здесь же 264 протокола за появление в общественных местах нетрезвым.
Так, если искупался там, где стоит запрещающий аншлаг, или заплыл за буйки – штраф от 3 до 4 тысяч рублей.
Любителям нетрезвых заплывов предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Появился в общественном месте «под градусом» – плати от 500 до 1500 рублей или сиди под арестом до 15 суток.
Беспечных родителей обычно в первый раз предупреждают, но потом штрафуют на сумму от 100 до 500 рублей. И пусть это «смешные» суммы, но совсем не смешными могут быть последствия, ведь можно потерять своего ребенка навсегда.
«Проведенный комплекс предупредительных и профилактических мероприятий в купальный сезон-2024 способствовал снижению общего количества происшествий на водных объектах республики на 4% и уменьшению числа погибших на 14%», – отметил начальник МЧС по РБ.