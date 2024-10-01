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1 Октября , 13:10

Уфа закупит еще 25 остановочных павильонов

До конца 2024 года мэрия Уфы планирует закупить еще 25 новых остановочных павильонов, сообщил начальник управления транспорта и связи столицы Ильдар Салихов на оперативном совещании в городской администрации.

По данным чиновника, на 1 октября приобретено 49 остановок, в текущем году на данные цели выделили почти 33 миллиона рублей.

«В целях повышения безопасности и создания комфортных условий для учащихся, ожидающих школьные автобусы, в 2024 году закуплено и установлено 19 остановочных павильонов. Для придания столице республики эстетического и делового облика, с 15 августа начали установку 5 „теплых“ остановок, которые обустроят до конца ноября. В ближайших планах — установить современные конструкции для ожидания общественного транспорта в Нижегородке, отдаленных территориях Кировского и Калининского районов, а также в Дёмском, Орджоникидзевском и Советском районах», — отметил Салихов.

Ранее стало известно, что в Башкирии планируют решить вопрос с транспортным обслуживанием.

Автор:Иван Вавилов
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