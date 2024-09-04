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4 Сентября , 15:56

В Башкирии планируют решить вопрос с транспортным обслуживанием

В Башкортостане разработали порядок подготовки и реализации регионального комплексного плана транспортного обслуживания населения. Соответствующий проект постановления обсудили в правительстве республики.

В регионе с 2019 года активно проводится транспортная реформа. В рамках данной реформы закуплено свыше 1500 автобусов, которые работают по всей территории республики. На сегодняшний день на 367 межмуниципальных маршрутах работают 22 перевозчика.

«Для дальнейшего развития транспортного комплекса и успешной организации современного транспортного обслуживания необходим комплексный подход, который в том числе предусматривает изменения в законодательстве», — заявил премьер-министр Андрей Назаров.

Так, в текущем году изменено региональное профильное законодательство. Определен порядок разработки регионального комплексного плана транспортного обслуживания и стандарта транспортного обслуживания.

«Данные нормативные документы разработаны для повышения качества транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок. Это, в свою очередь, позволит создать условия для переориентации пассажиров с личного транспорта на общественный, устранить необоснованное дублирование маршрутов и равномерно распределить объемы перевозок пассажиров между различными видами транспорта», — рассказала и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.

При разработке комплексного плана будут учтены перемещения населения и объемы перевозок пассажиров, расстояние пешеходной доступности остановочных пунктов, эффективное взаимодействие различных видов транспорта и другое.

По итогам заседания Андрей Назаров поручил министерству финансов во взаимодействии с министерством транспорта и дорожного хозяйства проработать возможность финансирования разработки регионального комплексного плана и регионального стандарта транспортного обслуживания.

Автор:Элина Ахметова
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